NFT od Ubisoftu to wielka porażka? Wyniki sprzedaży mówią same za siebie

NFT chyba nie staną się rewolucją w branży gier, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Niedawno twórcy STALKER 2 wycofali się z pomysłu wprowadzenia tego rozwiązania do swojej gry, a Ubisoft, który się na to zdecydował, raczej nie ma powodów do świętowania. Z informacji, które można znaleźć do sieci wynika bowiem, że cyfrowe, limitowane i numerowane przedmioty w grze Ghost Recon: Breakpoint nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem...

Jak informuje Liz Edwards, czyli starsza artystka postaci pracująca nad Apex Legends, do 20 grudnia zanotowano zaledwie 15 sfinalizowanych transakcji, z czego wszystkie dotyczyły tych tańszych przedmiotów.

Pewną opinię na temat popularności NFT w Breakpoint można wysnuć również patrząc na zakładkę sprzedaży na platformie Rarible. Wynika z niej, że ostatni zakup został dokonany... ponad 23 godziny temu. Wcześniejsza transakcja datowana jest zaś na 16 grudnia.

