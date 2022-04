Nicolas Cage kręcił złe w filmie na VOD? Aktor broni tego okresu swojej kariery

fot. Ingenious Media

Nicolas Cage miał problem, gdy takie filmy jak Uczeń czarnoksiężnika oraz Ghost Rider 2 poniosły klapę w kinach. Wówczas zaczął grać w filmach na VOD, by spłacić ogromne długi, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Dzięki najnowszej świetnie ocenianej produkcji pod tytułem Nieznośny ciężar wielkiego talentu udało mu się to zrobić i aktor teraz powraca do Hollywood.

Nicolas Cage broni kariery

Choć sam przyznał, że brał projekty po to, by móc spłacić długi, nie robił tego losowo. Tłumaczył w wywiadach, że zależało mu na tych rolach i filmach. Dlatego teraz broni, pokazując to, co wielu krytyków podkreślało przez lata: wiele znakomitych tytułów wówczas również powstało.

Mandy Świnia Zły porucznik Joe Mama i tata Kolor z przestworzy The Runner - Ludzie myśleli, że nie dbam o to, w czym gram. Zależało mi. Według mnie w tym okresie "bezpośrednio na video" zrobiłem najlepszą pracę w życiu. Nieznośny ciężar wielkiego talentu jest w tej grupie.była w tej grupie.- te wszystkie filmy były w tej grupie. Dla mniebył fantastyczny. Bez wahania zestawiłbym te tytuły z każdym, które stworzyłem w pierwszych 30 latach kariery. Jeśli było jakieś niezrozumienie w tym temacie, to raczej przeoczenie szczerego oddania kreacji aktorskiej.

Dodaje, że ten okres jego pracy to najlepsze warsztaty aktorskie, jakie mógł mieć. Uważa, że łatwiej byłoby mu sięgnąć do wyobraźni czy do emocji. Poprzez ciągłą pracę mógł ciągle eksperymentować i trenować.

- Oczywiście sztuka zawsze jest odbierania subiektywnie. Ludzie mają prawo do swojej opinii i interpretacji. Jakkolwiek to odbiorą, nie są w błędzie.

Przypomnijmy, że ten okres w jego karierze wyniknął z długów wobec amerykańskiej skarbówki. Aktor stracił fortunę w wysokości 150 mln dolarów, co miało związek między innymi z nieudanymi zakupami nieruchomości. Efektem tego musiał zapłacić 6,3 mln dolarów skarbówce, a to kwota, której nie miał.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu - premiera 22 kwietnia w kinach.