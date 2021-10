Nie cudzołóż i nie kradnij - ruszyły zdjęcia do komedii gangsterskiej. Julia Wieniawa w roli nierządnicy

fot. Jarosław Barański

Nie cudzołóż i nie kradnij będzie historią o tym, jak małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. Ma to być komedia pełna zwrotów akcji, w której wszyscy mają coś na sumieniu i będą musieli odpokutować swoje grzechy. Za kamerą stanie debiutujący w roli reżysera Mariusz Kuczewski, czyli scenarzysta m.in. Underdoga i trzech części Listów do M. Producentem filmu jest Magdalena Kuczewska, za zdjęcia odpowiada Mateusz Wajda, a kostiumy stworzyła Aleksandra Dzióbek.

Kuczewski chce stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką, zapraszającą między wierszami do małej refleksji. Poprzez pokazanie nieprzewidywalnych losów bohaterów, twórcy zadadzą widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej”. Reżyser dodał również:

Mamy w obsadzie fantastycznych aktorów, którzy nadają całości komediowego sznytu, ale też w kilku momentach wzruszają do łez. Opowieść prowadzimy tak, żeby wiele spraw było od początku zagadką. Liczymy, że publiczność będzie się świetnie bawić odkrywaniem przyczyn kolejnych wydarzeń i motywacji postaci.

W obsadzie filmu znajdują się Julia Wieniawa-Narkiewicz, która gra nierządnicę w stroju anioła oraz Mateusz Banasiuk jako niewierny mąż postaci, w którą wciela się Aleksandra Popławska. Ponadto w produkcji występuje Cezary Pazura jako sutener rodem z Dzikiego Zachodu a także Bartek Firlet i Sebastian Stankiewicz jako fajtłapowaci, ale groźni gangsterzy. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z produkcji, do której właśnie ruszyły zdjęcia.

Nie cudzołóż i nie kradnij

Nie cudzołóż i nie kradnij - opis fabuły

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk, który odpina przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona Renata wyjeżdża na kilka dni. Kobieta nie pozostaje mu jednak dłużna, bo sama grzeszy bez skrupułów. Bardzo lubi pieniądze, a jeszcze bardziej Jurka - wspólnika swojego męża. Patryk natomiast miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry, dzięki której zawiera niefortunne znajomości z gangsterem Alfim i mafijnymi cynglami - Fastrygą i Krupnikiem. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają oni jak głupi i głupszy, gdy pewna ważna przesyłka trafia do złego adresata, potrafią skutecznie pociągnąć za spust. Do tego postrzelonego towarzystwa dołącza ksiądz Mariusz, a wtedy zbiorowe rozgrzeszenie staje się najbardziej pożądanym towarem w mieście.

Nie cudzołóż i nie kradnij - premiera filmu w kinach w 2022 roku.