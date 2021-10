Nie czas umierać z rekordowym otwarciem w Polsce. Tłumy na nowym Bondzie

Fot. Materiały prasowe

Nie czas umierać to 25. film o przygodach Jamesa Bonda, a zarazem pożegnanie Daniela Craiga z rolą Agenta 007. Produkcja zadebiutowała w polskich kinach 1 października. Jak udało nam się ustalić w pierwszy weekend obraz obejrzało 440 tys. widzów. Jest to najlepsze otwarcie roku i czasów pandemii w Polsce. Przy okazji to wynik, którego nie powstydziłoby się widowisko przed pandemią, co oznacza, że widzowie wracają do kin.

Dla porównania wyższe otwarcie w polskich kinach z filmów o Bondzie z Craigiem w roli głównej miało tylko Spectre w 2015 roku, które w pierwszy weekend zobaczyło 502 009 widzów.

W „Nie czas umierać” po raz pierwszy w całej franczyzie Bond wypowiada słowo „Fu…” – używa go w trakcie rozmowy z M w zwrocie „For fu… sake!”.

W Nie czas umierać Bond musi pożegnać się ze szpiegowską emeryturą, gdy stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosi go o pomoc w sprawie porwanego naukowca. Sprawa doprowadzi go do terrorysty Safina, który prowadzi prywatną wendettę i znajduje się w posiadaniu niebezpiecznego wirusa.

W obsadzie produkcji znajdują się Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.