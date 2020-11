Nie czas umierać - jaki będzie złoczyńca w nowym Bondzie? Rami Malek: - Wszyscy będą w szoku

MGM

Głównym antagonistą 25. filmu o losach Jamesa Bonda - Nie czas umierać - jest grany przez Ramiego Maleka Safin - terrorysta i były zabójca znanej już fanom serii organizacji Spectre. Według jednej z fanowskich teorii Safin to w rzeczywistości słynny przeciwnik Bonda, znany z pierwszego filmu serii - Doktor No.

- To interesująca teoria - skomentował Malek. - To ciekawe, ale nic więcej nie powiem. Będziecie musieli poczekać i zobaczyć. Niech ludzie plotkują - bez względu na to, czego oczekują od tego filmu, ostatecznie i tak będą w szoku, gdy go zobaczą. Więcej nie powiem, by nie dolewać oliwy do ognia...

W innym wywiadzie Malek wyjawił, że jedynym filmem z serii, który obejrzał, by przygotować się do roli, był właśnie Doktor No. Twórcy filmu - w tym reżyser - uważają, że Safin Maleka będzie największym, najbardziej przerażającym i najbardziej wstrząsającym przeciwnikiem Bonda.

Malek znał stawkę:

- Człowieku, to jest film 007 - odparł, pytany o rolę. - Ta seria to olbrzymia część naszej kinowej historii. Okazja, by stanąć twarzą w twarz z Danielem i dać im wszystko, co mam? To coś wielkiego, coś, co długo będę wspominać.

Daniel Craig odniósł się do współpracy z Malekiem:

Kiedy pracujesz z Ramim, po prostu wiesz, że to człowiek świadomy. Ma duży, aktywny mózg i wiem, że robi wszystko tak, jak trzeba. Rami mnie zna. Rozumie wagę swojej roli. Rozumie, że gra złoczyńcę z Bonda - wie, co to znaczy teraz, co to oznaczało w przeszłości i jakiego rodzaju antagoniści pojawiali się wcześniej. Jest naprawdę dobry w swojej pracy... To znaczy, to wciąż mało powiedziane.

Malek spędził dużo czasu z reżyserem, by porozmawiać o wykreowaniu czegoś naprawdę przerażającego - swoistego poczucia lęku, które będzie go wyróżniać. Cary Joji Fukunaga podkreślił, że ta specyficzna intensywność antagonisty przypomina raczej złoczyńcę z horroru niż tradycyjnego złoczyńcę z filmu szpiegowskiego. Twierdzi, że po roli Waltza nie mogli celować w coś mniejszego - musieli myśleć szerzej, co było trudne, bo przecież chcieli uniknąć zaprezentowania stereotypowego arcyłotra.

W nowym filmie Bond opuścił czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jednak jego spokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosząc agenta o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa niż się spodziewano i prowadzi Bonda na trop złoczyńcy posiadającego nową, niebezpieczną technologię.

W obsadzie produkcji oprócz Maleka i Craiga znajdują się również Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Nie czas umierać - premiera filmu 2 kwietnia 2021 roku.