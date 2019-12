Nie czas umierać - nowe zdjęcia z przygód Bonda

Nowe zdjęcia z Nie czas umierać pokazują kilka postaci. Na pierwszym widzimy Lashanę Lynch w roli Nomi, innej agentki królewskich służb. Na drugim widnieje Rami Malek jako złoczyńca Safin, a na trzecim, a ściślej na okładce magazynu jest Daniel Craig w roli Jamesa Bonda.

W rozmowie z magazynem Daniel Craig wyjaśnił, że zdecydował się po raz ostatni powrócić do roli agenta 007, ponieważ miał przeczucie, że trzeba skończyć to, co zaczął. Przyznaje, że cały czas miał w głowie pomysł, jak powinna zakończyć się jego historia, a Spectre nie spełnił tych oczekiwań. Zrobił to dopiero Nie czas umierać.

W obsadzie są Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Nie czas umierać - premiera w Polsce 3 kwietnia 2020 roku.

