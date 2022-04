Nie czas umierać online - premiera w HBO Max! Jest data

fot. materiały prasowe

HBO Max przygotowało niespodzianką na Majówkę. Premiera Nie czas umierać online odbędzie się 1 maja 2022 roku w platformie streamingowej. Film będzie dostępny tego dnia od godzin porannych. Tego dnia trafi też na antenę HBO.

James Bond - HBO Max ma prawa

Jednocześnie ogłoszono, że wraz z premierą Nie czas umierać do platformy trafią wszystkie starsze filmy o agencie 007. Pamiętamy, że w 2021 roku były one dostępne w HBO GO, ale potem zniknęły z oferty.

Nie czas umierać - o czym jest film?

Bond opuścił aktywną służbę i cieszy się życiem na Jamajce. Jednak jego spokój trwa do czasu, gdy pojawia się jego dawny znajomy z CIA Felix Leiter, prosząc o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okaże się być o wiele bardziej zdradliwa, niż można się było spodziewać, i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

Jest to pożegnanie Daniela Craiga z kultowa rolą. W 2022 roku mamy poznać jego następcę, ale na razie nie wiadomo, kto nim zostanie. Przypomnijmy faworytów do roli Bonda z badania, które uwzględniało wpisy na Twitterze. Kto z tych aktorów by pasował?