Nie oddychaj 2 - Stephen Lang o przygotowaniu do roli Ślepca. "Czułem się zobligowany, by więcej pracować"

fot. materiały prasowe

Nie oddychaj to horror z 2016 roku, który opowiadał o grupie nastolatków usiłujących okraść niewidomego mężczyznę. Film został dobrze przyjęty przez widownię i okazał się sporym sukcesem komercyjnym. Obecnie trwają więc prace nad jego kontynuacją, Nie oddychaj 2. W obu filmach w rolę Ślepca wciela się Stephen Lang, który niedawno był gościem podcastu The Boo Crew. Podczas rozmowy aktor opowiedział o przygotowaniu do roli do pierwszego filmu i wyjawił, jak różniło się ono od przygotowania do sequela.

Stephen Lang przyznał, że nie miał zbyt wiele czasu, by przygotować się do oryginalnego filmu. Wyznał, że chociaż udało mu się dobrze zagrać w Nie oddychaj, to teraz zależało mu na jeszcze większym autentyzmie:

Przygotowując się do sequela, czułem się zobligowany, by więcej pracować nad kwestią ślepoty, ponieważ miałem na to więcej czasu. Zostałem ciepło przyjęty przez organizację The Northeastern Association for the Blind, która zrzesza osoby niewidome. Zacząłem pracować z dyrektorem stowarzyszenia nad kwestią orientacji i poruszana się. Drugi scenariusz tego ode mnie wymagał, a przygotowanie do tej roli dało mi prawdziwą satysfakcję.

Nie oddychaj 2 - premiera filmu w USA została przewidziana na 13 sierpnia 2021.