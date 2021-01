God of War- dlaczego oryginalny aktor głosowy nie wystąpił w grze?

SIE

TC Carson to osoba, której głos gracze słyszeli w serii God of War od jej samego początku, aż po ostatnią odsłonę wydaną na konsolach PlayStation 3 (nie licząc remasterów na PS4). Wiele osób sądziło, że usłyszymy go też w grze z 2018 roku, jednak tak się nie stało. Zamiast niego głosu postaci podłożył Christopher Judge.

Wtedy nikt z Sony nie tłumaczył, dlaczego zastąpiono aktora. Nie zrobił tego również TC Carson, który dopiero teraz przerywa milczenie i tłumaczy swoją nieobecność w grze God of War z 2018 roku. W jednym z wywiadów TC Carson wyjaśnia, że Sony nawet się z nim w tej sprawie nie kontaktowało. Aktor ma swoje przypuszczenia dlaczego tak się stało. Sądzi, że to decyzja kierownictwa studia, które chciało użyć jedną osobę do podkładania zarówno głosu, jak i ciała w technologii motion capture. Wybór padł na Judge'a. Terrence C. Carson może i ma głos odpowiedni do postaci Kratosa, ale w żadnym wypadku nie przypomina postawą Boga Wojny, który utarł nosa całemu panteonowi olimpijskich bogów.

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do sytuacji, gdy znany głos w serii gier wideo zostaje zastąpiony innym. Ostatnia taka głośna sytuacja miała miejsce w grze Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, gdzie David Hayter został zastąpiony Kieferem Sutherlandem.