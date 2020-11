fot. The CW

Koniec Nie z tego świata już w listopadzie 2020 roku. Do końca emisji pozostały tylko trzy odcinki. Aby to uświetnić, amerykańska stacja The CW opublikowała zwiastun finału serialu zatytułowanego Carry On.

Andrew Dabb jest scenarzystą odcinka, a Robert Singer stanął za kamerą. Sam Jared Padalecki zapowiadał, że finał jest jego ulubionym odcinkiem ze wszystkim z 15 sezonów.

Ostatecznie pożegnanie z braćmi Winchester odbędzie się w USA już 19 listopada 2020 roku.