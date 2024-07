Niebieski Ekran Śmierci atakuje!

fot. Wikimedia

W piątek podczas uruchamiania tysiące maszyn z systemem Windows doświadczyło niebieskiego ekranu śmierci (BSOD) , co ma wpływ na banki, linie lotnicze, nadawców telewizyjnych, supermarkety i wiele innych firm na całym świecie. Wadliwa aktualizacja oprogramowania cyberbezpieczeństwa od firmy CrowdStrike powoduje, że dotknięte komputery i serwery utkwiły w pętli odzyskiwania systemu, przez co maszyny nie mogą się poprawnie uruchomić. Oprogramowanie CrowdStrike jest szeroko stosowane przez wiele firm na całym świecie do zarządzania bezpieczeństwem komputerów i serwerów z systemem Windows.

Australijskie banki, linie lotnicze i nadawcy telewizyjni jako pierwsi podnieśli alarm, gdy tysiące maszyn odmówiło posłuszeństwa. Problemy rozprzestrzeniły się szybko, gdy firmy z siedzibą w Europie rozpoczęły dzień pracy. Brytyjski nadawca Sky News przez wiele godzin nie był w stanie nadawać swoich porannych wiadomości i wyświetlał komunikat z przeprosinami za „przerwę w transmisji”. Ryanair, jedna z największych linii lotniczych w Europie, również twierdzi, że doświadcza problemu informatycznego ze „strony trzeciej”, który wpływa na loty.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) twierdzi, że pomaga liniom lotniczym takim jak Delta, United i American Airlines z powodu problemów z komunikacją. „FAA uważnie monitoruje problem techniczny wpływający na systemy informatyczne w amerykańskich liniach lotniczych”, powiedziała rzeczniczka FAA Jeannie Shiffer w oświadczeniu dla The Verge. „Kilka linii lotniczych zwróciło się do FAA z prośbą o pomoc w naziemnych postojach ich flot do czasu rozwiązania problemu”.

Lotnisko w Berlinie również ostrzega przed opóźnieniami podróży z powodu „problemów technicznych”. Problemy dotknęły również wiele centrów powiadamiania ratunkowego 911 na Alasce. Jedna z linii lotniczych w Indiach zdecydowała się nawet na odręczne wypisywanie kart pokładowych z powodu awarii.

CrowdStrike aktywnie współpracuje z klientami dotkniętymi usterką znalezioną w pojedynczej aktualizacji dla hostów Windows. Nie ma to wpływu na hosty Mac i Linux. To nie jest złamanie bezpieczeństwa ani cyberatak.

- napisał dyrektor generalny CrowdStrike George Kurtz w poście na X.

CrowdStrike twierdzi, że problem został zidentyfikowany i wdrożono poprawkę, ale naprawa dotkniętych nim maszyn nie będzie prosta dla administratorów IT. Główną przyczyną wydaje się być aktualizacja sterownika na poziomie jądra, którego CrowdStrike używa do zabezpieczania maszyn z systemem Windows. Podczas gdy CrowdStrike zidentyfikował problem i przywrócił stan sprzed wadliwej aktualizacji po „powszechnych zgłoszeniach BSOD na hostach Windows”, nie wydaje się, aby pomogło to maszynom, które już zostały dotknięte.

W wątku na Reddit setki administratorów IT zgłaszają problemy, a obejście problemu wymaga uruchomienia dotkniętych komputerów z systemem Windows w trybie awaryjnym, wejścia do katalogu CrowdStrike oraz usunięcia odpowiedniego pliku systemowego. Będzie to kłopotliwe w przypadku niektórych serwerów opartych na chmurze, a także laptopów z systemem Windows, które są uruchamiane i używane zdalnie.

„Cała nasza firma jest offline” – napisał jeden z użytkowników Reddita, podczas gdy inny twierdzi, że 70 procent ich laptopów nie działa i utknęło w pętli rozruchowej. „Szczęśliwego piątku”, napisał jeden z użytkowników Reddita. Wygląda na to, że będzie to bardzo długi dzień dla administratorów IT na całym świecie.

To nie koniec dzisiejszych problemów Microsoftu, który usuwa obecnie również kilka problemów z aplikacjami i usługami Microsoft 365. Główną przyczyną tych problemów była „zmiana konfiguracji w części naszych maszyn back-endowych opartych na Azure”.

W Polsce raczej nie zostaliśmy dotknięcie tą globalną awarią, co świadczy o tym, że raczej nie korzystamy z usług CrowdStrike. Problemy dotknęły jednak terminal przeładunkowy Baltic Hub w Gdańsku, ale nie wiadomo czy wina leży po stronie CrowdStrike, czy to wspomniane wyżej problemy z maszynami Azure.

W zamierzchłych czasach Blue Screen of Death, czyli Niebieski Ekran Śmierci, znał w zasadzie każdy użytkownik komputerów osobistych. Obecnie najczęściej można zobaczyć go na maszynach typu samoobsługowe kasy sklepowe lub monitory reklamowe w pojazdach komunikacji zbiorowej. Wysiłki Microsoftu spowodowały, że od przynajmniej dekady ich system stał się o wiele bardziej stabilny i osobiście od bardzo dawna nie widziałem BSOD, ale po dzisiejszej awarii chyba już wszyscy na świecie będą wiedzieli, jak wygląda budzący grozę Niebieski Ekran Śmierci. A także na dłużej zapamiętają nazwę CrowdStrike.