Niebo i piekło - Spike Lee i Denzel Waszhington robią remake Kurosawy

Za nowy projekt odpowiada Apple Originals Films oraz znane z jakości studio A24. Spike Lee ma wyreżyserować film o tytule High and Low, a Denzel Washington zagra główną rolę. A24 będzie dystrybutorem filmu w kinach na całym świecie, a potem trafi on na platformę Apple TV+. Projekt oparty jest na produkcji Niebo i piekło z 1963 roku, którego reżyserem był Akira Kurosawa, legendarny japoński reżyser.

Niebo i piekło - prace nad remakiem

Alan Fox i Spike Lee są autorami scenariusza. Prace na planie mają ruszyć w marcu 2024 roku. Lee będzie też producentem wykonawczym.

Co prawda jest to remake, sam reżyser podobno nazywa to bardziej reinterpretacją oryginału. Niebo i piekło Kurosawy to był thriller kryminalny. Nie wiadomo, czy Lee planują taką samą fabułę. Pierwowzór opowiada o biznesmenie pracującym w firmie produkującej buty, który stał się ofiarą wyłudzenia, gdy syn jego szofera został przez pomyłkę porwany i trzymany dla okupu.

Ten film będzie już piątą współpracą Lee i Washingtona. Panowie ostatnio spotkali się w 2006 roku na planie filmu Plan doskonały.

Potencjalna data premiery nie jest znana.