Niekończąca się opowieść - reboot jest możliwy. Platformy walczą o prawa

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, na fali popularności fantasy dzięki rekordowej oglądalności seriali Gra o tron: Ród smoka oraz Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w planach jest kolejna franczyza z gatunku: Niekończąca się opowieść. Według informacji portalu trwa walka o prawa do książki Michaela Ende, która była podstawą fabularną kultowego filmu Niekończąca się opowieść.

Niekończąca się opowieść - walka o prawa

Według dziennikarza o prawa do adaptacji walczą największe platformy streamingowe (najpewniej więc Netflix i Amazon), ale nie wymieniają dokładnie graczy stojących na polu bitwy. Do tego prawa chcą też zdobyć studia filmowe, które chciałyby stworzyć kinowy film. Ich źródła donoszą, że na stole leży już oferta warta miliony dolarów. Niemiecka agencja AVA reprezentuje spadkobierców pisarza, do których należą prawa, ale odmówili oni komentarza dziennikarzom.

Książka była hitem, ale dopiero kultowy film z lat 80. w reżyserii Wolfganga Petersena zrobił z tej historii fenomen, który porusza emocje do dziś. Doczekał się on dwóch kontynuacji.

Co ciekawe ponad dekadę temu Warner Bros. pracowało nad adaptacją, ale ostatecznie nie udało się zakupić praw do książki. Ten kto zakupi teraz prawa, najpewniej stworzy reboot znanego filmu. Na ten moment nie wiadomo, kto ma największe szanse na zakup.