Gwiezdne Wojny - Natalie Portman powróci w przerażającej roli? Nowa teoria fanów

Fani Gwiezdnych Wojen z okresu Trylogii Prequeli mieli w ostatnim czasie wiele powodów do świętowania. Hayden Christensen powrócił do roli Dartha Vadera w Obi Wan Kenobi i wystąpił jako Anakin Skywalker w Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Powrót zaliczył również Ewan McGregor w swojej własnej produkcji, a fani Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i Rebeliantów mogli obserwować aktorskie występy takich postaci jak Ahsoka, admirał Thrawn, Hera i wiele innych ze swoich ulubieńców. Nowa teoria krążąca po sieci sugeruje, że do świata Gwiezdnych Wojen mogłaby powrócić Natalie Portman, ekranowa Padme, miłość Anakina i matka Luke'a i Lei, choć jej powrót nie byłby tym, czego ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Gwiezdne Wojny - w jakiej roli mogłaby powrócić Natalie Portman?

Abeloth to nazwa, która często przewija się w teoriach fanów. To pradawna istota, która jest blisko powiązana z Władcami Mocy z planety Mortis, na którą Anakin Skywalker, Ahsoka Tano i Obi Wan Kenobi trafili podczas przygód w serialu animowanym serialu Wojny Klonów. Abeloth z początku była śmiertelną służącą Jedynych, którzy służyli za ucieleśnienie Mocy z Ojcem stanowiącym balans pomiędzy Jasną i Ciemną stroną i reprezentantami obu z nich w postaci Syna i Córki, która ostatecznie poświęciła się, aby uratować życie umierającej Ahsoki Tano. Abeloth to postać z kanonu Legend, której pojawienie się w nowych produkcjach mogłoby ucieszyć wiele osób. To złowroga siła, która w drodze do nieśmiertelności wykąpała się w Sadzawce Wiedzy, za co została później zamknięta przez Jedynych. Abeloth niejednokrotnie uciekała lub była uwalniana ze swojego więzienia, a ostatecznie pokonał ją Luke Skywalker, który w produkcjach z The Mandalorian miał już sporą rolę do odegrania. Teorie na temat Abeloth wynikały z silnego powiązania historii Ahsoki z Jedynymi z Mortis, których posągi było widać na planecie, na której Ahsoka została uziemiona. Baylan Skoll, antagonista w serialu, wspominał z kolei o głosie, który do niego nawołuje i na którego poszukiwania wyruszył. Wiele osób uważa, że głos ten należy do Abeloth, która chce posłużyć się Baylanem do umożliwienia swojego uwolnienia.

Fani spekulują, że w rolę Abeloth mogłaby się wcielić właśnie Natalie Portman. Za zalety takiego rozwiązania wskazują połączenie z innymi postaciami. Duch Anakina Skywalkera prawdopodobnie odegra pewną rolę w drugim sezonie Ahsoki, ponieważ widzieliśmy, że pod koniec finału nadal towarzyszył swojej uczennicy. Ponowne zobaczenie przez Anakina twarzy Padme mogłoby nieść ogromny ładunek emocjonalny. Z kolei dla Luke'a byłaby to przerażająca okazja na zobaczenie twarzy swojej matki, której nigdy nie poznał. Jednocześnie nie odbiega to dalece od kanonu. Abeloth przy pierwszym spotkaniu Luke'a usiłowała go zmanipulować poprzez przejęcie ciała Callisty Ming, na co ten nie dał się nabrać. W Wojnach Klonów była też scena, w której to Syn zmienił postać i nawiedził Anakina w ciele Shmi, jego matki.

