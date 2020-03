NieR: Replicant powróci na PC oraz konsolach. Zapowiedziano odświeżoną wersję gry

NieR: Replicant to produkcja z 2010 roku, która spotkała się z mieszanymi opiniami ze strony recenzentów. Chwalono intrygującą historię oraz rozgrywkę łączącą elementy różnych gatunków, ale krytykowano warstwę techniczną, a przede wszystkim rozczarowującą oprawę graficzną. Teraz jednak nadarzy się okazja do naprawienia błędów i niedociągnięć. Square Enix zapowiedziało, że tytuł ten doczeka się odświeżonej wersji na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Nie wiemy jednak czy będzie to remaster, czy też pełny remake.

Za odnowienie NieR: Replicant odpowiadać będzie studio Toylogic, które wcześniej pracowało m.in. nad przeniesieniem Dragon Quest XI na konsolę Nintendo 3DS. Nad projektem czuwać będą jednak także Yoko Taro, Keiichi Okabe oraz Yosuke Saito, czyli kolejno reżyser, kompozytor i producent zaangażowani wcześniej w pracę nad oryginałem.

Wedle informacji przekazanych przez Famitsu, nowy NieR: Replicant zawierać będzie dodatkowe utwory w ścieżce dźwiękowej, nowego bohatera, a także szereg innych elementów. Niewykluczone też, że gra zaoferuje nowe zakończenie. Zapytano o to producenta, Yosuke Saito, który odparł, że na ten moment „nie jest tego pewien”.

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona. Opublikowano za to jej teaser.

Przy okazji ujawniono również drugą grę: NieR Re[in]carnation. Będzie to jRPG, które powstaje z myślą o urządzeniach mobilnych.