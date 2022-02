Niespokojni ludzie: zakręcona, zekranizowana komedia kryminalna już w sprzedaży

Marginesy

Szwedzki pisarz Fredrik Backman powraca ze swoją najbardziej awanturniczą powieścią. Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Marginesy, do sprzedaży trafiła książka Niespokojni ludzie. Na jej podstawie powstał serial pod tym samym tytułem. W Polsce jest on dostępny na platformie Netflix.

Niespokojni ludzie to powieść prowokująca, rozdzierająca serce i niemożliwie zabawna. Idealna mieszanka tragizmu i komizmu, wiarygodności i absurdu. Backaman po raz kolejny prezentuje zadziorny i humorystyczny styl który sprawił, że czytelnicy pokochali jego twórczość.

Niespokojni ludzie - opis fabuły

Niespokojni ludzie to zakręcona komedia o dramacie zakładników pojmanych w trakcie oglądania mieszkania na sprzedaż. Kiedy po nieudanym napadzie na bank zamaskowana jednostka z bronią w ręku wbiega do wystawionego na sprzedaż mieszkania, z przerażeniem odkrywa, że właśnie przez przypadek wydłużyła listę swoich przewinień o wzięcie zakładników. I to, jak się szybko okazuje, najgorszych zakładników, jakich świat widział. Bo jest wśród nich nadmiernie rozentuzjazmowana agentka nieruchomości, zgorzkniałe małżeństwo uzależnione od wypadów do Ikei, złośliwa multimilionerka, przygnębiona staruszka, kobieta w zaawansowanej ciąży i jej wkurzająca partnerka oraz typ z głową królika. Kiedy zakładnicy zostają uwolnieni, policja wpada do mieszkania, ale okazuje się ono… puste.

Podczas serii trudnych przesłuchań na jaw wychodzą różne wersje wydarzeń. Czy policji uda się rozwikłać zagadkę tajemniczego napadu? Czy na podstawie różnych kawałków tej układanki uda się odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co się naprawdę stało, ale także dlaczego ludzie bywają tacy niespokojni i co jest dzisiaj z nimi nie tak?

Źródło: Marginesy

Urodzony w 1981 roku Fredrik Backman to szwedzki dziennikarz, bloger i pisarz. W 2012 roku ukazał się Mężczyzna imieniem Ove, jego książkowy debiut, który szybko okazał się bestsellerem, odnosząc międzynarodowy sukces. Poqwieść została także szybko zekranizowana. Później ukazały się kolejno: Pozdrawiam i przepraszam, Britt-Marie tu była, Miasto niedźwiedzia i My przeciwko wam. Książki te stały się bestsellerami i zostały opublikowane na całym świecie w ponad dwudziestu pięciu językach.

Niespokojni ludzie - zwiastun serialu

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.