Niezniszczalni 4 to większa klapa niż oczekiwano. Jak duże straty film przyniesie?

Niezniszczalni 4 skończyli emisję w amerykańskich kinach z fatalnym wynikiem 16 mln dolarów. Pomimo kilku tygodni na ekranach nie udało się rozkręcić zainteresowania. Bardzo złe recenzje krytyków oraz widzów dopełniły dzieła. Globalnie Nieziszczalni 4 zebrali łącznie 50,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów plus koszty promocji. Oznacza to, że jest to jedna z największych finansowych klap 2023 roku. Według szacunków straty finansowe dla studia Lionsgate wyniosą minimum 100 mln dolarów.

Poprzedni trzy części sprzedały się o niebo lepiej. Dla porównania wyglądało to tak:

Tak okropny wynik czwartej części oznacza, że to jest raczej koniec tej serii. Z uwagi na pożegnanie się z tym uniwersum Sylvestra Stallone'a i wielu innych legend kina akcji, nie ma szans na powstanie piątej części. W odróżnieniu od pierwszych trzech najnowsza odsłona nie miała dużego grona popularnych gwiazd gatunku.