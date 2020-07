Niezwyciężony Stanisława Lema na pięknych grafikach. Zobacz galerię

Alex Andreyev

Niezwyciężony to słynna książka science fiction autorstwa kultowego Stanisława Lema, który wykorzystuje w niej wątek spotkania z obcą cywilizacją. Alex Andreyev to rosyjski artysta, który pracuje między innymi tworząc szkice koncepcyjne do gier i filmów. Prywatnie jest wielkim fanem twórczości Lema, do której hobbystycznie tworzy ilustracje. Takich doczekał się również Niezwyciężony. W poniższej galerii przedstawiamy Wam naprawdę fantastyczne grafiki autorstwa Andreyeva, które spokojnie mogłyby posłużyć jako szkice dla produkcji filmowej lub telewizyjnej.

Niezwyciężony - grafika

Oto dla przypomnienia opis fabuły Niezwyciężonego pochodzący od wydawcy:

Atrakcyjna fabularnie powieść skonstruowana według klasycznych reguł literatury science fiction podejmuje jeden z najciekawszych pod względem filozoficznych konsekwencji wątków w twórczości Stanisława Lema — tzw. motyw kontaktu, czyli spotkania z Obcymi. Przygody załogi statku kosmicznego na planecie Regis III są pretekstem do postawienia pytań o faktyczne możliwości człowieka skazanego — w obliczu zawodności techniki — wyłącznie na własne siły, o stosunek człowieka do różnych od niego form „życia” (w tym wypadku są to miniaturowe, samodoskonalące się automaty, który w drodze ewolucji, przebiegającej na wzór ewolucji biologicznej, osiągnęły wysoki stopień przystosowania do panujących na planecie Regis III warunków), a także o odpowiedzialność moralną, wierność i międzyludzką solidarność w sytuacjach ekstremalnych.