Nightwing - film Chrisa McKaya nie powstanie. Projekt przeleżał w "zamrażarce" ponad 6 lat

DC

Reklama

Choć ta informacja nie będzie żadnym zaskoczeniem dla wielu miłośników popkultury, dziś przyszedł czas o niej zaraportować: film Nightwing, którego reżyserem miał być Chris McKay, ostatecznie nie powstanie. O takim obrocie spraw na swoim koncie w serwisie X donosi doskonale rozeznany w kwestiach związanych z Hollywood dziennikarz portalu The Wrap, Umberto Gonzalez. Oficjalnego potwierdzenia co prawda wciąż nie ma, lecz poniższe słowa powinniśmy brać za pewnik:

https://twitter.com/elmayimbe/status/1693782320950706527

Przypomnijmy, że po raz pierwszy o powstaniu Nightwinga usłyszeliśmy na początku 2017 roku - to wtedy McKay został zakontraktowany przez DC i studio Warner Bros. do napisania scenariusza i wyreżyserowania filmu. Później wielokrotnie zapewniał on, że prace nad projektem trwają; zrobił to nawet wtedy, gdy szefami DC Studios zostali James Gunn i Peter Safran. I tak jeszcze kilka miesięcy temu McKay przekonywał:

Moim zdaniem nic nie jest jeszcze stracone. Ten projekt nie był priorytetem dla DC i Warner Bros. - oni mieli przed sobą inne wyzwania. Wydaje mi się jednak, że te drzwi są wciąż otwarte, a my nadal możemy stworzyć tę produkcję.

Los postaci Nightwinga w DCU pod rządami Gunna i Safrana pozostaje więc niejasny. Wiemy już jednak, że w filmie The Brave and the Bold ma pojawić się postać Damiana Wayne'a - być może twórcy potraktują projekt jako wprowadzenie do poszerzania mitologii Rodziny Batmana na wielkim ekranie.

Największe błędy i najgorsze momenty DCEU