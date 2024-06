Nadchodzi Nikt 2. Kiedy start prac na planie?

fot. 87North

Jak donosi Collider, prace na planie filmu Nikt 2 rozpoczną się w sierpniu 2024 roku. Potwierdzili, że Ilya Naishuller nie powróci za kamerą, ale nie ogłoszono nazwiska filmowca, który go zastąpi, więc nie wiadomo kogo wybrano.

Nikt 2 - co wiemy?

Bob Odenkirk oraz Connie Nielsen mają powrócić w głównych rolach. Według ich raportu casting do reszty ról jeszcze trwa. Szczegóły fabuły nie są znane.

Nikt to hit

Świetne recenzje krytyków, znakomite opinie widzów i sukces w box office w czasach pandemii. To zagwarantowało zielone światło dla kontynuacji. Bob Odenkirk swego czasu mówił, jak to podoba mu się, że w końcu w filmach akcji bohaterowie męczą się i odczuwają ból - brakowało mu tego od lat w tym gatunku. Wspominał wówczas, że to Daniel Bernhardt, znakomity kaskader i aktor z kina kopanego, trenował go do roli.

Przypomnijmy, że producentem jest David Leitch (współtwórca Johna Wicka), a za sceny akcji odpowiada słynna grupa kaskaderów z Johna Wicka, więc dostarczyli oni wiele kapitalnych scen w jedynce i niewątpliwie znów zaskoczą w dwójce.

Nikt 2 na ten moment nie ma daty premiery.