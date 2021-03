Nikt - recenzje filmu akcji w sieci. Bob Odenkirk nową gwiazdą gatunku!

fot. materiały prasowe

Nikt to film akcji oparty na scenariuszu Dereka Kolstada (seria John Wick), w którym główną rolę gra Bob Odenkirk, doskonale znany fanom seriali Breaking Bad i Zadzwoń do Saula. Na moment pisania newsa w sieci jest 60 recenzji (53 pozytywne, 7 negatywnych), co daje 88% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 7,2/10. Krytycy zapowiadają kawał dobrej zabawy.

Przede wszystkim chwalą Boba Odekirka za stworzenia charyzmatycznej, nietypowej postaci, która z miejsca staje się gwiazdą kina akcji. Ma on swój specyficzny styl doskonale znany fanom seriali, który w połączeniu z kontekstem fabularnym filmu staje się mocnym atutem. Do tego świetnie się spisuje w scenach walk. Niestety, ale dziennikarze są zgodni, że to tylko i wyłącznie jego film i on tu świeci najjaśniej. Pozostali aktorzy są jedynie tłem, z małym wyjątkiem w postaci Christophera Lloyda. Najbardziej jednak krytykują czarny charakter, który jest nudny, zbyteczny i kompletnie nieciekawy.

W recenzjach czytamy, że sama historia jest prosta i pretekstowa. Czasem nawet absurdalna, ale tak oczywista w stylu Johna Wicka, jak to tylko możliwe. Twórcy nie kombinują, by nadawać tu jakiejś głębi, ale jednocześnie to tym kilku recenzentom nie do końca pasuje, bo uważają, że takie podejście buduje brak emocji w filmie. Jednocześnie jednak inni zwracają uwagę, że postać Odenkirka jest gwarancją ładunku emocjonalnego. Porównując do Johna Wicka film Nikt jest bardziej naszpikowany szyderczym humorem. Scenarzysta podjął też kilka decyzji, by film miał własną unikalną tożsamość, aczkolwiek wpływ Johna Wicka na ten film jest dostrzegalny.

Wszyscy są jednak zgodni, że Nikt to film akcji, który staje się kapitalną rozrywką, gdy dochodzi do akcji. Wszelkie walki i starcia są ultra brutalne, z dawką czarnego, ironicznego humoru, ale bez popadania w komediową skrajność. Wszystko zostało nakręcone efektownie, szalenie widowiskowo i satysfakcjonująco dla wielbicieli gatunku. To właśnie tutaj pojawia się czynnik "wow" oraz emocje zmuszające widza do kibicowania tytułowemu bohaterowi. Niektórzy twierdzą, że ten film nie tylko jest dobrze osadzony w gatunku kina akcji, ale też dodaje do niego wiele nowych pomysłów. Padają słowa, że to film fanów kina akcji dla innych fanów. Za walki odpowiadają kaskaderzy z 87Eleven, czyli ekipa od serii John Wick.

Nikt to propozycja dla fanów oczekujących czystej rozrywki. Bez skomplikowanej fabuły, ale z dużą dawką specyficznego humoru, charyzmatycznym aktorem i fantastycznymi scenami walk. Wygląda na to, że szykuje się nie lada gratka dla widzów.