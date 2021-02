Nintendo Switch prześcignął 3DS-a

fot. Nintendo

Ostatni kwartał rozliczeniowy okazał się dla Nintendo nad wyraz owocny. Pod koniec 2020 roku japońska korporacja ustanowiła nowy kwartalny rekord sprzedażowy, w ostatnich miesiącach po konsolę Switch sięgnęło aż 11,57 miliona klientów. Tym samym łączna sprzedaż tej linii produktowej zbliżyła się do granicy 80 milionów, co oznacza, że hybryda od Nintendo prześcignęła 3DS-a. Poprzednia konsola od Japończyków rozeszła się w blisko 76 milionach egzeplarzy.

Za tak fenomenalny wynik po części odpowiada pandemia koronawirusa, która napędziła całą branżę gamingową. W dobie masowej izolacji społecznej chętniej sięgaliśmy po gry wideo, aby w jakiś sposób zapełnić nadmiar wolnego czasu. O tym, jak duży wpływ mogła mieć pandemia na ten sektor gospodarki, najlepiej świadczą przewidywania analityków Nintendo. Według nich korporacja zamknie miniony rok fiskalny ze wzrostem przychodów netto na poziomie 33%.

Firma świetnie poradziła sobie także pod kątem sprzedaży oprogramowania. W czwartym kwartale 2020 roku w ręce użytkowników trafiło blisko 76 milionów gier, a tytuły takie jak Animal Crossing: New Horizons oraz Mario Kart 8: Deluxe zauważalnie zwiększyły w tym czasie swój rynkowy udział. Obie produkcje mogą teraz pochwalić się bazą przeszło 30 milionów klientów każda. Z kolei łączna liczba sprzedanych kopi gier The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Pokémon Sword/Shield przekroczyła próg 20 milionów.

W tym miejscu warto na chwilę wrócić do wspominanego już 3DS-a. Najnowszy raport finansowy najdobitniej świadczy o tym, że ta generacja na dobre zakończyła swój żywot. W ostatnim kwartale sprzedano tylko 730 tysięcy gier na tę platformę. Choć 3DS nadal cieszy się zainteresowaniem w wąskiej grupie odbiorców, jego rola w branży gier została mocno zmarginalizowana.

A Nintendo zrobi wszystko, aby na dobre wyciszyć tę platformę i przekierować zainteresowanie graczy na sprzęt nowej generacji. Nadchodzący kwartał może okazać się kluczowy do realizacji tego celu, gdyż na Switchu zadebiutują takie głośne tytuły jak Monster Hunter Rise czy Super Mario 3D World + Bowser's Fury. I oba trafią nie tylko do klasycznej dystrybucji, pojawią się na rynku także z konsolą w pakiecie.