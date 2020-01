Seria BioShock może trafić na Nintendo Switch

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trylogia BioShock na Nintendo Switch? Jest na to szansa i te świetnie oceniane produkcje mogą trafić na japońską konsolę. Wskazuje na to wyciek na tajwańskiej stronie nadającej grom kategorie wiekowe, czyli odpowiedniku naszego PEGI. Pojawiły się tam wzmianki o czterech produkcjach: BioShock, BioShock 2, Bioshock: Infinite i Bioshock: The Collection.

2K Games, wydawca gier, w żaden sposób nie skomentowało tej sprawy, ale wydaje się to być kwestią czasu. Już wcześniej Tajwańczycy ujawniali istnienie pewnych produkcji jeszcze przed jej oficjalnymi zapowiedziami. Warto również przypomnieć, że niedawno w podobny sposób, za sprawą strony PEGI, wyciekły informacje na temat Metro: Redux w wersji na Switcha. Również i ten port nie został jeszcze potwierdzony przez twórców i wydawcę, ale wpis na jego temat pojawił się na witrynie pewnego francuskiego sklepu, który sugeruje, że kolekcja ta pojawi się na sprzęcie Nintendo już 28 lutego. Zainteresowanym tymi tytułami graczom nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń.