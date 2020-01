Nintendo patentuje rysik do Joy-Cona

Choć konsola Switch ma już kilka lat na karku, Nintendo dopiero niedawno zdecydowało się wypuścić na rynek pierwszy oficjalny rysik do tej konsoli. Jak się okazuje, firma ma szeroko zakrojone plany związane z akcesorium tego typu. Dziennikarze serwisu LetsGoDigital dotarli do patentu opisującego nowy rysik przypinany do Joy-Cona. Dokumentację opisującą projekt złożono w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych już 4 czerwca 2019 roku, ale dopiero 16 stycznia 2020 roku ujrzała światło dzienne i została opublikowana w internecie.

Nowy rysik jest wszechstronniejszy niż jego pierwowzór. Z racji ścisłej integracji z Joy-Conem użytkownik może korzystać z systemu wibracji, który sprawdzi się np. w grach-quizach. Gadżet będzie mógł wykorzystać układ haptyczny, aby za pomocą wibracji przekazać graczowi, czy zaznaczył poprawną, czy błędną odpowiedź.

Przystawkę nasuwa się na złącze Joy-Cona, które służy do mocowania kontrolera do konsoli. Wbudowano w nią przyciski SL i SR, dzięki czemu gracz będzie miał dostęp do całej palety przycisków. Nowy rysik obsługuje również funkcję symulowania poziomu nacisku, która pozwoli m.in. rysować linie o zmiennej grubości. Szerokość linii można regulować wciskając przycisk X na kontrolerze. Warto także zauważyć, że ze względu na swoją konstrukcję gadżet będzie działać wyłącznie w trybie tabletu. Nie wykorzystamy go także w parze z Nintendo Switchem, gdyż budżetowa konsola ma zintegrowane kontrolery.

Nintendo Switch - Rysik do Joy-Cona

Na razie projekt funkcjonuje włącznie w ramach patentu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie wdrożony w życie. Jeśli podstawowy rysik spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony graczy, istnieje szansa, że nie skończy swojego żywota w urzędzie patentowym.