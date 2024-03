No Rest for the Wicked wygląda pięknie - sami zobaczcie ten gameplay! Na wczesny dostęp nie trzeba będzie długo czekać

fot. Private Division

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 1 marca odbyła się transmisja zatytułowana Wicked Inside, w której trakcie ujawniono szczegóły dotyczące No Rest for the Wicked, nadchodzącego RPG akcji od Moon Studios. Deweloperzy znani z dwóch części serii Ori przedstawili sporo informacji na temat swojego nowego dzieła.

No Rest for the Wicked - zapis transmisji Wicked Inside

Przede wszystkim zapewniono, że dużo uwagi poświęcono wirtualnym terenom, które będą zwiedzać gracze. Świat gry, wyspa Isola Sacra, ma zapewnić zróżnicowane regiony, a dodatkowym urozmaiceniem będzie cykl dnia i nocy i zmienne warunki atmosferyczne. Choć nie będzie tu proceduralnie generowanych lokacji, to przy każdej wizycie mamy odkrywać coś nowego i natrafiać na nowe, zaskakujące elementy. Moon Studios nie siliło się na fotorealizm i zamiast tego postawiło na ciekawy styl graficzny.

Intrygująco zapowiada się też system walki. Każda z klas broni będzie oferować zupełnie inne ruchy i będzie wymagać innego podejścia. Jako przykład podano sztylety, które nie są w stanie przebić tarcz wrogów, za to świetnie sprawdzą się przy parowaniu ich ciosów, co wystawi oponenta na kontratak. Nie zabraknie również możliwości walki z dystansu i z użyciem magii, a ciężar wyposażenia będzie wpływał na mobilność (lżejszy pancerz umożliwi wykonywanie szybszych uników). No Rest for the Wicked ma postawić na bardzo luźne i elastyczne podejście do klas postaci, dzięki czemu gracze będą mogli eksperymentować z różnymi taktykami, uzbrojeniem i zdolnościami. Prawdziwym testem dla umiejętności grających będą potyczki z bossami. Najpotężniejsi przeciwnicy wykorzystują popełnione błędy i są w stanie szybko pozbawić bohaterów zdrowia lub nawet życia.

Podczas rozgrywki trafimy do miasta Sacrament, stolicy Isola Sacra. Miejsce to będziemy mogli rozwijać. Pojawi się też opcja kupienia własnego domu, który będzie można umeblować i udekorować wedle własnego widzimisię. W miejscu tym będzie można też wytwarzać przedmioty i składować pozyskane wyposażenie.

Twórcy zapewnili też, że No Rest for the Wicked zaoferuje rozbudowany endgame, czyli aktywności czekające na doświadczonych graczy, którzy ukończyli główny wątek fabularny. Nie zdradzono na ten temat zbyt wielu szczegółów, ale wynika z tego, że w grze będzie co robić.

No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked - kiedy premiera we wczesnym dostępie na Steam?

Najważniejszą informację zostawiono na sam koniec transmisji. To właśnie wtedy ujawniono, że No Rest for the Wicked zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam już 18 kwietnia. Produkcja ma otrzymywać regularne aktualizacje - w pierwszej z nich pojawi się rozgrywka wieloosobowa z opcją zarówno kooperacji, jak i rywalizacji. Planowane jest także wydanie gry na konsolach, choć tutaj nie padł żaden konkretny termin.