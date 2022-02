Lutowe nowości Non Stop Comics. Zobaczcie okładki i plansze z komiksów

Non Stop Comics

W lutym wydawnictwo Non Stop Comics wydało trzy nowe tytuły. Pierwszym z nich jest już dziesiąty tom serii Giant Days. Kolejny semestr to kolejna okazja do szalonych perypetii trójki przyjaciółek.

Pozostałe dwie propozycje to nowości na naszym rynku. Pierwszy tom Raz i na zawsze Kierona Gillena i Dana Mory to opowieść fantasy nawiązująca do legend arturiańskich, ale łącząca je ze współczesnością. Natomiast otwierająca część serii Szumowina Ricka Remendera opowiada o wulgarnym półanalfabecie i uzależnionym od narkotyków członku motocyklowego gangu, który przypadkiem zostaje najpotężniejszym superszpiegiem na świecie.

Oto okładki i przykładowe plansze z lutowych nowości Non Stop Comics:

Szumowina. Tom 1. Cocainefinger - plansza

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.