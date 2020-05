NOS4A2 - pełny zwiastun 2. sezonu serialu. Vic kontra Charlie, runda druga

Już w czerwcu serial NOS4A2 powróci ze swoim 2. sezonem. Kampania marketingowa nowej odsłony nabiera tempa. W sieci pojawił się pełny zwiastun promujący 2. serię. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Drugi sezon NOS4A2 rozpoczyna się osiem lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Vic McQueen jest bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by zniszczyć Charliego Manxa. Charlie, w obliczu własnej śmiertelności, desperacko szuka zemsty na Vic. Tym razem skupia się na osobie, która najwięcej znaczy dla kobiety - jej ośmioletnim synu Wayne'ie.

The battle was never over. #NOS4A2 returns June 21st on @AMC_TV & @BBCAmerica. pic.twitter.com/zswIA97Rnw

— NOS4A2 (@NOS4A2) May 26, 2020