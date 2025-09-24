placeholder
Nowa fala gadżetów od Xiaomi: smartfon Xiaomi 15T, tablet Pad 6S Pro 12.4, TV A Pro 2025, smartwatch Watch S3 i nie tylko!

Nadchodzi jesienna ofensywa nowości od Xiaomi (lepsze!). Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom, cenom i terminom pojawienia się tych sprzętów.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Xiaomi 
Xiaomi 15T Pro fot. Xiaomi
Do Polski trafiają właśnie nowe smartfony serii Xiaomi 15T (wariant podstawowy i Pro) oraz multimedialne urządzenia: tablety REDMI Pad 2 Pro, telewizory TV A Pro 2025 i elegancki smartwatch Watch S3 oraz opaska Smart Band 10 w efektownej wersji Glimmer Edition i słuchawki Open Wear Stereo Pro. Całości dopełniają inteligentne akcesoria Smart Home.

Smartfony Xiaomi 15T Pro i 15T – Leica w kieszeni, HyperOS 3 na pokładzie

Podczas globalnej premiery w Monachium Xiaomi zaprezentowało nową serię Xiaomi 15T, która stawia na mocne procesory, ogromne ekrany i – przede wszystkim – fotograficzne możliwości rozwijane we współpracy z Leica.

fot. Xiaomi

Leica i obrazowanie nowej generacji

Oba modele korzystają z potrójnego zestawu kamer. W Xiaomi 15T znajdziemy aparat główny 50 MP z optyką Leica Summilux (ƒ/1.7), ultraszeroki 12 MP i teleobiektyw 2x (50 MP, ƒ/1.9). W Xiaomi 15T Pro zastosowano jeszcze jaśniejszą optykę (ƒ/1.62) oraz sensor Light Fusion 900 z zakresem dynamicznym 13,5 EV, a także specjalny teleobiektyw Leica 5x Pro z 5-krotnym zoomem optycznym i maksymalnym powiększeniem Ultra Zoom ×20.

Oba modele mają też 32 MP aparat do selfie i pełną obsługę narzędzi Xiaomi AISP 2.0 (PortraitLM 2.0, ColorLM 2.0), które poprawiają głębię, kolory i szczegółowość zdjęć. Nie zabrakło również trybu Leica Street Photography czy efektów bokeh w Master Portrait.

Wideo? Xiaomi 15T Pro nagrywa nawet w 4K 120 fps, a oba modele obsługują 4K HDR10+ we wszystkich ogniskowych. Dla wymagających filmowców przygotowano 10-bitowy Log 4K 60 fps z LUT-ami.

nullfot. Xiaomi

Ekrany i design

Oba smartfony dostały największy jak dotąd w serii 6,83-calowy panel AMOLED 1,5K z jasnością szczytową 3200 nitów i certyfikatem Dolby Vision. Wersja Pro wspiera 144 Hz, a podstawowa 120 Hz. W modelu Pro ramki zwężono do 1,5 mm dzięki technologii LIPO. Do tego dochodzi wysoka ochrona wzroku: ściemnianie DC oraz PWM 3840 Hz.

Smartfony mają obudowy z włókna szklanego, Corning Gorilla Glass 7i na froncie, certyfikat IP68 i są odporne na zanurzenie do 3 m. Wersja Pro dodatkowo korzysta z wytrzymałego stopu aluminium 6M13. Dostępne kolory:

  • Xiaomi 15T Pro – Black, Silver, Mocha Gold
  • Xiaomi 15T – Black, Silver, Rose Gold
nullfot. Xiaomi

Wydajność, chłodzenie i łączność

  • Xiaomi 15T Pro – procesor MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)
  • Xiaomi 15T – procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra

Do tego nawet 12 GB RAM i do 1 TB pamięci. System chłodzenia Xiaomi 3D IceLoop utrzymuje temperaturę w ryzach podczas grania czy nagrywania wideo.

Seria debiutuje z HyperOS 3, nowym systemem Xiaomi ze świeżym interfejsem, nowymi widżetami i integracją HyperAI. Ciekawą nowością jest też Xiaomi Astral Communication – możliwość komunikacji głosowej nawet bez sieci (zasięg do 1,9 km w 15T Pro i 1,3 km w 15T).

fot. Xiaomi

Bateria i ładowanie

Oba modele mają ogniwo 5500 mAh. Różnice pojawiają się w ładowaniu:

  • Xiaomi 15T Pro90 W przewodowe HyperCharge + 50 W bezprzewodowe
  • Xiaomi 15T67 W przewodowe HyperCharge

Baterie zachowują do 80% pojemności nawet po 1600 cyklach.

nullfot. Xiaomi

Ceny w Polsce i promocje startowe

  • Xiaomi 15T Pro:
    • 12+256 GB – 3399 zł (tylko mi.com i Xiaomi Store Arkadia / Promenada)
    • 12+512 GB – 3699 zł
    • 12+1 TB – 3999 zł
  • Xiaomi 15T:
    • 12+256 GB – 2699 zł (tylko mi.com i Xiaomi Store Arkadia / Promenada)
    • 12+512 GB – 2999 zł
nullfot. Xiaomi

Na start Xiaomi dorzuca bonusy:

  • Kupując 15T Pro 12+1TB – w gratisie hulajnoga Xiaomi Electric Scooter Elite (1499 zł).
  • Kupując 15T 12+512 GB – w gratisie do wyboru: odkurzacz G20 Max EU (999 zł) albo Robot Vacuum H40 (1099 zł).
  • Kupując ekskluzywne wersje 256 GB na mi.com – w gratisie projektor Smart Projector L1 (15T) lub Redmi Pad Pro 2 (15T Pro).
nullfot. Xiaomi

REDMI Pad 2 Pro – duży ekran, multitasking i gigantyczna bateria

Xiaomi pokazało też nowe tablety z linii REDMI Pad 2 Pro, które celują w tych, którzy lubią rozrywkę i pracę na dużym ekranie. Standardowy model, wersja Matte Glass z ekranem o powierzchni przypominającej papier oraz nadchodzący wariant 5G oferują wyświetlacz 12,1 cala 2,5K z obsługą Dolby Vision i częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Dodatkowe certyfikaty TÜV (Low Blue Light, Flicker-Free, Circadian Friendly) oraz przyciemnianie DC zmniejszają zmęczenie oczu podczas wielogodzinnego korzystania.

fot. Xiaomi

Model Matte Glass wyróżnia się ekranem z nanoteksturą AG, który redukuje odbicia nawet o 97%, tworząc efekt coraz popularniejszej „papierowej powierzchni” – świetnej do czytania, notatek czy szkicowania. Do tego dochodzi system czterech głośników z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, a także opcja podbicia głośności do 300% – przydatna w hałaśliwym otoczeniu.

Nowe Redmi mają też baterię 12 000 mAh, jedną z największych w tabletach Xiaomi, z szybkim ładowaniem 33 W oraz opcją ładowania zwrotnego 27 W – więc tablet może pełnić też rolę powerbanku. W środku pracuje procesor Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), który zapewnia płynność w aplikacjach i grach.

Oprogramowanie HyperOS z funkcją Xiaomi Interconnectivity pozwala łączyć tablet z innymi urządzeniami marki – od współdzielonego schowka po Home Screen+ z dostępem do aplikacji i plików telefonu. Redmi obsługuje też Google Gemini i Circle to Search. Wsparcie dla do 2 TB rozszerzalnej pamięci sprawia, że miejsca na filmy czy projekty nie zabraknie.

W zestawie akcesoriów znajdziemy Redmi Smart Pen z 4096 poziomami nacisku i niskimi opóźnieniami, pełnowymiarową klawiaturę Redmi Pad 2 Pro Keyboard oraz etui z uchwytem na rysik.

nullfot. Xiaomi

Ceny w Polsce:

  • REDMI Pad 2 Pro (6+128 GB) – 1299 zł
  • REDMI Pad 2 Pro (8+256 GB) – 1499 zł

Wersja 5G pojawi się w późniejszym terminie.

fot. Xiaomi

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 – domowe kino w trzech rozmiarach

Xiaomi coraz śmielej wchodzi w segment premium TV i najnowsza seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 to mocna odpowiedź na potrzeby kinomanów i graczy. Do wyboru są modele 55, 65 i 75 cali, które dzięki technologii QD-Mini LED łączą lokalne przyciemnianie z intensywnymi kolorami Quantum Dot. Efekt? Głębokie czernie, jasne światła i kolory, które wyglądają, jakby wyskakiwały z ekranu.

Każdy z modeli oferuje rozdzielczość UHD 4K i pełne wsparcie dla HDR10+, Dolby Vision, a także Filmmaker Mode. Ten ostatni pozwala oglądać filmy w formie, w jakiej planowali reżyserzy – z kinowym kontrastem i nasyceniem barw. Dodatkowo Xiaomi Visual Engine Pro i powłoka antyodblaskowa sprawiają, że obraz pozostaje wyraźny nawet w słoneczne dni czy w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Fani sportu i gier docenią odświeżanie 144 Hz, które można podbić do 288 Hz. Oznacza to wyjątkową płynność w dynamicznych scenach i responsywność w grach – od FPS-ów po wyścigi. Pod maską znajdziemy także Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6, co czyni serię S Pro 2026 centrum domowej rozrywki.

nullfot. Xiaomi

Nie zapomniano też o dźwięku. Telewizory wyposażono w głośniki 15 W z obsługą Dolby Atmos i strojeniem Harman AudioEFX, co daje kinowe wrażenia audio bez konieczności podpinania soundbara.

Seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 debiutuje w Polsce z ceną startową od 3299 zł, co jak na możliwości i parametry sprawia, że to jeden z najbardziej konkurencyjnych „kinowych” telewizorów w tym segmencie.

Xiaomi Watch S4 41 mm – elegancja, zdrowie i sport w jednym

Nowy Xiaomi Watch S4 41 mm to kobiecy smartwatch, który łączy wyrafinowany design z rozbudowanym zestawem funkcji zdrowotnych i sportowych. Wyposażony w 1,32-calowy ekran AMOLED o jasności do 1500 nitów i rozdzielczości 466 × 466 px, zapewnia czytelność nawet w pełnym słońcu, a smukła, 9,5-milimetrowa koperta i waga zaledwie 32 g sprawiają, że zegarek praktycznie znika na nadgarstku.

Pod względem funkcji zdrowotnych to jedna z najbardziej zaawansowanych propozycji Xiaomi. Ulepszony moduł tętna lepiej monitoruje puls podczas ćwiczeń, a rozbudowana analiza snu obejmuje 21-dniowy cykl z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi regeneracji. Zegarek obsługuje też ponad 150 trybów sportowych, w tym pływanie czy narciarstwo, oraz oferuje dwuzakresowe GNSS do precyzyjnego śledzenia trasy.

Dodatkową ciekawostką jest funkcja Sport Vlog, dzięki której zegarek może zdalnie uruchamiać nagrywanie wideo ze smartfona i wyświetlać w czasie rzeczywistym dane treningowe, takie jak tętno czy spalone kalorie. Bateria wystarcza nawet na 8 dni pracy, a szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energię błyskawicznie przed kolejnym treningiem.

W kwestii stylu Watch S4 nie ustępuje najlepszym. Dostępny jest w kolorach Black, Mint Green, White oraz w luksusowej wersji Sunset Gold z pozłacanym paskiem mediolańskim i koronką ozdobioną diamentem.

nullfot. Xiaomi

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition – elegancka forma, sportowa funkcjonalność

Nowa edycja popularnej opaski fitness – Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition – to propozycja dla osób, które nie chcą wybierać między stylem a funkcjonalnością. Jej 1,72-calowy ekran AMOLED o jasności 1500 nitów i odświeżaniu 60 Hz zapewnia czytelność i płynność animacji, a całość można nosić nie tylko na nadgarstku – urządzenie sprawdzi się też jako zawieszka lub brelok.

Opaska oferuje ponad 150 trybów sportowych, monitorowanie snu z praktycznymi poradami oraz współpracę z zewnętrznymi urządzeniami – np. licznikami rowerowymi – by precyzyjnie analizować intensywność treningów. Dzięki integracji z Xiaomi HyperOS i funkcją Smart Hub, Band 10 może sterować innymi urządzeniami smart home, prezentować slajdy czy działać jako zdalna migawka aparatu.

Ponad 200 tarcz pozwala dowolnie spersonalizować wygląd urządzenia, a bateria 233 mAh zapewnia nawet 21 dni działania bez ładowania.

nullfot. Xiaomi

Xiaomi Open Wear Stereo Pro – komfort i dźwięk klasy premium

Nowe Xiaomi Open Wear Stereo Pro to słuchawki douszne typu open-wear stworzone z myślą o całodniowym komforcie i najwyższej jakości dźwięku. Ich lekka, ergonomiczna konstrukcja z trójpunktowym systemem podparcia i pamiętającym kształt tytanowym drutem sprawia, że idealnie dopasowują się do uszu i nie męczą nawet po wielu godzinach słuchania. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza wysoki komfort noszenia, a magnetyczne etui dba o bezpieczeństwo w podróży.

Na jednym ładowaniu słuchawki grają do 8,5 godziny, a z etui – nawet do 45 godzin. Szybkie ładowanie zapewnia 2 godziny odtwarzania po zaledwie 10 minutach podłączenia do zasilania.

Pod względem dźwięku to propozycja z najwyższej półki: wielodrożny system głośników zapewnia głębokie basy, klarowne wysokie i płynne średnie, a certyfikat Hi-Res Audio Wireless z kodekiem LDAC dba o to, by każdy detal brzmiał perfekcyjnie. Technologia Dimensional Audio dostosowuje przestrzeń dźwiękową do ruchów głowy, a Harman AudioEFX i Harman Master EQ pozwalają precyzyjnie dopasować profil brzmienia do gatunku muzyki lub rodzaju treści.

Dodatkowo, system redukcji wycieku dźwięku ogranicza jego rozchodzenie się o ponad 60%, dzięki czemu możesz słuchać ulubionej muzyki czy podcastów nawet w bibliotece lub biurze, nie przeszkadzając innym.

nullfot. Xiaomi

Podsumowanie naEKRANIE

Tej jesieni Xiaomi wprowadza w Polsce prawdziwą lawinę gadżetów z nowoczesnymi funkcjami. Fanów dobrego designu i praktycznych rozwiązań ucieszy świetna jakość, wydajne podzespoły oraz – co rzadsze – przystępne ceny.

Źródło: Informacje prasowe Xiaomi

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Xiaomi 
Co o tym sądzisz?
