Nowa odsłona Map Petal od Huawei

fot. Huawei

Huawei przedstawia swoje Mapy Petal w jeszcze bardziej zaawansowanej i innowacyjnej odsłonie. Najnowsze aktualizacje popularnej aplikacji obejmują nie tylko nawigację w trybie chodzenia w rzeczywistości rozszerzonej (AR), lecz także udostępnianie lokalizacji użytkownikom w czasie rzeczywistym oraz system benefitowy, nagradzający za regularne korzystanie z Map Petal.

Od momentu powstania w 2020 roku, Mapy Petal dynamicznie się rozwijają i oferują dziś innowacyjne doświadczenia ułatwiające podróżowanie oraz nawigację 28 milionom użytkowników w ponad 160 krajach. Są one zaprojektowane tak, aby nawigacja była tak komfortowa w użytkowaniu, jak to tylko możliwe i zapewniała nowatorskie rozwiązania dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii.

fot. Huawei

Płynna technologia AR sprawia, że spacery są bardziej intuicyjne

Odkrywanie nowych miejsc może być świetną zabawą, zwłaszcza gdy wskazówki dotyczące dotarcia do wybranego miejsca są konkretne i nieskomplikowane. W tradycyjnych aplikacjach nawigacyjnych, nawet gdy lokalizacja i kierunek są wyświetlane, większość użytkowników ma problemy z prawidłową orientacją, gdy napotka zawiłe sieci dróg i uliczek.

W Mapach Petal znalazło się na to rozwiązanie – przy wykorzystaniu inteligentnej technologii rozpoznawania obrazu i wprowadzeniu funkcji: nawigacji w trybie chodzenia w rzeczywistości rozszerzonej – Augmented Reality (AR) Walking Navigation. Dzięki temu użytkownicy, za pomocą aparatu fotograficznego smartfona, mogą nakładać wskazówki trasy na swoje otoczenie, co pozwala im bezproblemowo dotrzeć do celu.

Aplikacja Mapy Petal, na bieżąco rozpoznając aktualną lokalizację i niezliczone dane z otoczenia, może sprawić, że kierunek strzałek, nazwy dróg i ulic oraz inne kluczowe informacje będą idealnie zsynchronizowane z tym, co widzimy wokół siebie. Zapewnia to spójność i płynność użytkowania pomiędzy wirtualną mapą i realnym otoczeniem. W nowej odsłonie Map Petal możemy również przełączać się między nawigacją płaską a panoramiczną, w zależności od trasy i potrzeb.

Nowe funkcje sprawiają, że – w przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji lokalizacyjnych – o wiele łatwiej dotrzemy do wyznaczonego celu.

Udostępnianie lokalizacji użytkowników twojej grupy w czasie rzeczywistym

Dzięki nowej funkcji Real-Time Team Location możemy innym osobom udostępniać swoją precyzyjną, aktualną lokalizację. Możemy więc błyskawicznie sprawdzić, jak blisko znajdują się nasi znajomi, zwłaszcza gdy spotykamy się w ruchliwym miejscu lub odwiedzamy miasto po raz pierwszy.

fot. Huawei

Warto również wypróbować spersonalizowane rekomendacje Map Petal za pośrednictwem usług Nearby Life. Dzięki nim możemy odkrywać m.in. okoliczne muzea czy najlepsze restauracje w okolicy.

Zdobywaj nagrody, odkrywając nowe miejsca

W ramach programu benefitowego użytkownicy regularnie korzystający z Map Petal mogą wchodzić na kolejne poziomy i zdobywać odznaki za różnego rodzaju aktywności, takie jak: chodzenie, jazda na rowerze czy zostawienie recenzji, dotyczących odwiedzanych miejsc. Ponadto użytkownicy otrzymują tygodniowy raport ze swojej aktywności, przedstawiający takie dane, jak liczba godzin spędzonych na spacerze i kilometrów przejechanych na rowerze w ciągu ostatniego tygodnia.

fot. Huawei

Zawsze staramy się zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszych narzędzi. Dlatego nieustannie rozwijamy Mapy i zwiększamy ich możliwości, wprowadzając do swojej oferty coraz bardziej innowacyjne technologie oraz podnosząc poziom satysfakcji z ich użytkowania. Dzięki swoim najnowszym funkcjom zaktualizowane Mapy Petal zaproszą Cię w jeszcze przyjemniejszą podróż –

podsumowuje

Dowiedz się więcej o Mapach Petal i najnowszych aktualizacjach tutaj.