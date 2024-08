fot. Amazon Prime Video

2. sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy zbliża się wielkimi krokami. Promocja serialu Amazona przyspieszyła, a sieć zalewają nowe materiały promocyjne. Tym razem pojawiły się dwie krótkie zapowiedzi wideo 2. sezonu. Są krótkie, ale da się w nich zobaczyć kilka nowych urywków, których wcześniej nie zaprezentowano.

Sprawdźcie sami.

Charlie Vickers o Sauronie

Twórcy w zapowiedziach podkreślają, że 2. sezon ich produkcji skupi się na złoczyńcach. O ile pierwsza seria skupiała się na dobrych postaciach, tak druga ma robić odwrotnie. Duży nacisk zostanie postawiony na przedstawienie Saurona, w którego wciela się Charlie Vickers. Oto co aktor miał do powiedzenia na temat kolejnego sezonu:

To złoczyńca, bez dwóch zdań. Ale dobrą zabawą było odkrywanie jego trójwymiarowości. Uważam, że we współczesnych adaptacjach jest tendencja do pójścia z tym za daleko. Złoczyńców próbuje się robić na siłę zbyt wrażliwych lub zmienić ich do archetypu antybohatera. Sądzę przy tym, że ten serial robi ciekawe rzeczy, które sprawiają, że lepiej go rozumiesz, bo w dziełach Tolkiena jest mnóstwo głębi na temat jego przeszłości.

