1. sezon Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pokazał wiele rozmaitych miejsc w Śródziemiu. W 2. sezonie publiczność odwiedzi jeszcze inne miejsca. Chodzi oczywiście o piaszczystą krainę Rhûn, która położona jest jeszcze bardziej na wschód od Mordoru. Zdjęcia do 2. sezonu kręcone były tym razem nie w Nowej Zelandii, ale w Wielkiej Brytanii, chociaż sekwencje dziejące się w Rhûn nakręcono na Wyspach Kanaryjskich. Tak o procesie opowiedziała Markella Kavenagh, która wciela się w Norę Brandyfoot:

Kręciliśmy na Teneryfie, która jest cudowna i wyjątkowa na swój sposób. Mieliśmy to uczucie znalezienia się w nowym miejscu. Nasze podekscytowanie pobytem tam było podobne do tego, co poczuje Nori. To było dla mnie pomocne w pokazaniu tej energii doświadczenia nowego miejsca.

EW opublikowało nowe zdjęcie z 2. sezonu serialu Amazon Prime Video, na których lepiej widać znanych bohaterów, w tym Saurona w kajdanach:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Jaki wpływ ma Sauron na inne wątki?

Twórcy hucznie zapowiadają, że 2. sezon skupi się bardziej na postaci Saurona. Jego wpływ będzie sięgać nawet do tych zakątków Śródziemia, które niekoniecznie dotyczą go bezpośrednio:

Nawet jeśli Saurona nie ma w danym miejscu, to w każdej z tych linii fabularnych panuje konkretne zdanie na jego temat jako antagonisty. Mroczny Czarodziej ma zdanie na temat Saurona, Ar-Pharazôn tak samo, elfy oczywiście też i Adar również. Niektóre z tych historii się dzieją z powodu Saurona. To jeden ze sposobów na połączenie tych różnych światów i skupienie ich wokół naszego głównego złoczyńcy. - powiedział co-showrunner, Patrick McKay.