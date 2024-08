Pierścienie Władzy - krasnoludy odporne na ich wpływ? Isildur kontra Szeloba

fot. materiały prasowe

W 1. sezonie Władca pierścieni: Pierścienie Władzy publiczność poznała wiele starych i nowych postaci. Jednym z istotnych wątków była historia krasnoludów. Odnalezienie mithrilu i niełatwy sojusz z elfami. W 2. sezonie dumne krasnoludy żyjące pod ziemią będą miały jeszcze więcej problemów na głowie. Opowiedział o tym Owain Arthur, który wciela się w księcia Durina IV:

Straciliśmy światło w Khazad-dûm i przez to nie możemy uprawiać roli. Królestwo umiera. Pierścienie powstają za sprawą Celebrimbora i zostają pokazane w Khazad-dûm. Widzimy w tych pierścieniach proste i łatwe rozwiązanie problemów. Są jednak skutki uboczne, które sięgają wszystkiego i wszystkich, a głównie króla Durina III. Durin IV widzi postępującą zmianę w ojcu i ten mrok, który ma na niego ogromny wpływ. W materiale źródłowym jest wiele wskazówek, które mówią, że pierścienie nie działały tak samo na krasnoludy. Sauron ich nie kontrolował tak, jakby chciał, ale wzmocnił ich chciwość. To nas posłało w głąb króliczej nory: "Co z Peterem Mullanem, który stanie się szalonym złoczyńcą w Khazad-dûm w 2. sezonie?"

Pojawiły się też nowe zdjęcia za pośrednictwem EW, na których widać obsadę 2. sezonu.

Isildur kontra Szeloba

To nie jedyny ważny wątek, który powróci w 2. sezonie. Chodzi też oczywiście o królestwo Númenor, gdzie głównymi graczami są królowa regentka Miriam, Elendil, Isildur oraz Ar-Pharazôn. Przypomnijmy, że Miriam została oślepiona w trakcie wielkiej bitwy, a Isildur zaginął.

Kiedy Miriam zostaje oślepiona, Elendil musi być jej oczami. - mówi Lloyd Owen, który wciela się w Elendila. - Więc on patrzy i informuje, a ona interpretuje to, co jej przekazał. W ten sposób Elendil się uczy. To przywódca, który dopiero się uczy. W ten sposób doprowadzimy go do momentu, z którego jest znany.

Isildur z kolei znajdzie się w kiepskim i trudnym położeniu. Musi samotnie przetrwać w Mordorze, który dopiero powstał. Spotka też znajomą "twarz" z filmów Petera Jacksona, którą było widać w ostatnim zwiastunie:

Budzę się w jaskini i muszę walczyć o przetrwanie przeciwko Szelobie, żeby dotrzeć do bezpiecznego miejsca. - mówi Maxim Baldry, serialowy Isildur. - To opowieść o przetrwaniu i przestroga: "Uważaj, czego sobie życzysz." Przestaje być chłopcem i staje się mężczyzną. Musi nauczyć się komu może ufać, a komu nie.