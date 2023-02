Nowe flagowe smartfony Samsunga w premierowych promocjach

fot. Samsung

Wszystkie smartfony z serii Galaxy S23 będą wyposażone w ekskluzywną wersję flagowego chipsetu firmy Qualcomm, nazwaną „Mobilna Platforma Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy”. Będzie on miał nieco wyższe maksymalne prędkości taktowania rdzenia Prime CPU i GPU, co czyni go podobnym do zeszłorocznego wariantu Plus.

Rozmiary ekranu smartfonów są identyczne, jak w zeszłym roku, co oznacza, że podstawowy Galaxy S23 będzie ponownie jednym z niewielu dość kompaktowych telefonów na rynku z flagową specyfikacją. Ma 6,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080p i 120 Hz odświeżania o ulepszonej do 1750 nitów maksymalnej jasności. Bateria urosła do 3900mAh, podczas gdy ładowanie przewodowe jest nadal ograniczona do 25 W.

Samsung Galaxy S23

Tymczasem Galaxy S23+ ma większy 6,6-calowy ekran AMOLED z taką samą częstotliwością odświeżania i jasnością. Jest też wyposażony w nieco większą baterię o pojemności 4700 mAh, którą można ładować z mocą do 45W.

Oba telefony mają ten sam system kamer z 50-megapikselowym czujnikiem głównym, który może nagrywać wideo w [email protected], do którego dołączył 12-megapikselowy ultrawide i 10-megapikselowy teleobiektyw 3x. Z przodu znajduje się nowy 12-megapikselowy aparat selfie z autofokusem i wsparciem dla wideo HDR przy 60 klatkach na sekundę.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Przejdźmy do tradycyjnego flagowca Samsunga na ten rok – S23 Ultra ma ogromny 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440p z obsługą rysika S-Pen i zmienną częstotliwością odświeżania w zakresie 1-120Hz. Wszystko to zasila bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W.

fot. Samsung

Głównym ulepszeniem w porównaniu z poprzednikiem jest aparat tylny. Wyposażono go w nowy 200-megapikselowy czujnik Isocell HP2, który może połączyć do 16 pikseli w jeden, poprawiając możliwości zbierania światła i dając bardziej poręczny 12,5-megapikselowy obraz końcowy. Reszta konfiguracji aparatu składa się z 12-megapikselowej matrycy typu ultrawide i dwóch 10-megapikselowych teleobiektywów – jednego z 3-krotnym zoomem optycznym i drugiego z 10-krotnym. Z przodu znajduje się ten sam 12-megapikselowy sensor, który można znaleźć w mniejszych modelach S23.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Wszystkie trzy telefony będą dostarczane z systemem Android 13 i One UI 5.1. Samsung twierdzi, że urządzenia otrzymają cztery lata aktualizacji systemu Android i pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

Wysyłka smartfonów z linii Galaxy S23 rozpocznie się 17 lutego, ale już dziś można złożyć na nie zamówienie wstępne i załapać się na promocję. Cena Galaxy S23 zaczyna się od 4599 złotych za 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, ale w promocji za tę cenę dostaniemy wersję z 256 GB pamięci. Decydując się na model podstawowy Galaxy S23+ dostaniemy 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej za 5799 zł, ale w promocji za te same pieniądze jest wersja z 512 GB pamięci. Wreszcie, topowy Galaxy S23 Ultra zaczyna się od 6799 zł również za 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, ale w promocji za tę kwotę dostaniemy wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci. Absolutnie topowa wersja w promocji kosztuje obecnie 7999 zł i ma 12 GB RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej. Pod filmem znajdziecie więcej informacji o promocjach, które pozwalają dodatkowo zbić ceny nowych flagowców Samsunga.

Samsung Galaxy S23 w ofercie premierowej

Z okazji debiutu smartfonów z serii Galaxy S23, Samsung przygotował specjalną premierową promocję. Konsumenci, którzy zdecydują się na zakup nowego flagowca Galaxy będą mogli skorzystać z oferty Odkup albo Zwrot i zyskać m.in. dodatkowy bonus w wysokości 500 PLN od Samsung (Odkup) lub otrzymać 500 zł w przypadku deklaracji chęci utylizacji swojego dotychczasowego smartfona (Zwrot). Dodatkowo, istnieje możliwość otrzymania rocznego ubezpieczenia Samsung Care+. Kupując najnowsze modele Galaxy S23 za pośrednictwem oficjalnego sklepu samsung.pl można dodatkowo skorzystać ze specjalnej oferty „2x więcej pamięci”. Oferta premierowa trwa od 1 lutego 2023, godziny 19:00 do 16 lutego 2023, godziny 23:59 lub do wyczerpania puli benefitów.

W ramach specjalnej oferty „2x więcej pamięci” dostępnej na stronie samsung.pl możemy nabyć Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra w większym wariancie pamięciowym w cenie niższego, przykładowo: Galaxy S23 (8+256GB) w cenie wersji (8+ 128 GB); Galaxy S23+ (8+512GB) w cenie wersji (8+256GB); Galaxy S23 Ultra (12+512GB) w cenie wersji (8+256GB).

Oferta „2x więcej pamięci” obowiązuje od 1 lutego, od godz.19.00 do 16 lutego do godz. 23.59 wyłącznie w oficjalnym sklepie samsung.pl. Strona Samsung.pl to nie jedyne miejsce w którym można znaleźć atrakcyjne oferty na premierowe smartfony Galaxy. Najnowsze Galaxy S23 w wyjątkowych ofertach premierowych dostępne będą również na stronach partnerów handlowych Samsung.

Odkup to znany już model promocji Samsung. Klienci, którzy przy zakupie dowolnego modelu Galaxy S23 zdecydują się odsprzedać dotychczasowy smartfon, mogą zyskać dodatkowe 500 PLN premii od Samsung. Kwota ta powiększy kwotę zaoferowaną za odsprzedawany smartfon przez partnera promocji, firmę Foxway OÜ.

Alternatywnie, konsumenci mogą też skorzystać z oferty Zwrot i zyskać bonus 500 PLN od Samsung, po uprzednim zadeklarowaniu chęci utylizacji starego smartfonu i wypełnieniu dedykowanego formularza Zwrot w Samsung Members.

Dodatkowo, na premierowych nabywców smartfonów Galaxy S23 czeka roczne ubezpieczenie Samsung Care+ o wartości 549 PLN brutto.

Promocja trwa od 1 lutego 2023, od godziny 19:00 do 16 lutego 2023, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli benefitów.

By skorzystać z premierowej promocji należy:

Kupić smartfon Galaxy S23, Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra w czasie trwania promocji, u partnera handlowego (w tym w Brand Storach Samsung) wymienionego w regulaminie lub w sklepie Samsung.pl. Aktywować kupione urządzenie do 26 lutego 2023, do godziny 23:59 i zalogować się do Samsung Members. Wypełnić odpowiednie formularze: Nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakupu smartfona, wypełnić formularz Samsung Care+ dostępny w Samsung Members Nie później niż do 5 marca 2023, wypełnić formularz Zwrot dostępny w Samsung Members albo formularz Odkup dostępny na stronie https://samsungodkup.foxway.tech.

Szczegółowe informacje i regulamin promocji dostępne są na stronie samsung.pl.

W dniu premiery, na stronie oficjalnego sklepu samsung.pl zadebiutują również ekskluzywne kolorystyczne wersje najnowszych smartfonów z serii Galaxy S23. Galaxy S23 Ultra dostępny będzie w czterech wyjątkowych wariantach kolorystycznych: czerwonym, jasnoniebieskim, jasnozielonym, szarym. W przypadku modeli Galaxy S23 i S23+ będzie można wybierać między jasnozieloną a szarą wersją kolorystyczną.