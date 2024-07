Nowe kinowe Gwiezdne Wojny mają TEGO scenarzystę. Fani Banshee i Wojownika oszaleją

fot. Dreamworks

Shawn Levy po zakończeniu promocji widowiska Deadpool & Wolverine, najpewniej poświęci uwagę pracy nad swoim filmem Star Wars. Jeszcze nie wiemy, jakie będą jego Gwiezdne Wojny, ale reżyser wybrał swojego scenarzystę. Jak donosi Deadline, to Jonathan Tropper!

Gwiezdne Wojny od twórcy Banshee

Jonathan Tropper jest znany jako twórca i scenarzysta dwóch popularnych i lubianych seriali. To on dał widzom ultrabrutalne Banshee i to spod jego ręki wyszedł klimatyczny Wojownik. Każdy fan zna jego stylu i wie, że jego produkcje małoekranowe są napakowane akcją. Co ciekawe, współpracował on z Shawnem Levym przy dobrze ocenianym filmie Netflixa Projekt Adam. To Tropper poprawił scenariusz po trzech poprzednikach, doprowadzając go akceptowalnego stanu i w końcu film można było nakręcić. Na razie nie jest znana wizja na tę produkcję z Gwiezdnych Wojen.

Shawn Levy w lipcu 2024 roku ma rozsadzić kina wraz z premierą Deadpool & Wolverine, który według szacunków pobije wszelkie rekordy popularności.

Potencjalna data premiery tego projektu nie jest znana.