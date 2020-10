Nowe laptopy i gadżety mobilne Huawei trafiają do przedsprzedaży

Huawei nie próżnuje i szykuje kolejny wysyp jesiennych nowości technologicznych. Tym razem firma przygotowała coś dla tych, którzy szukają ultramobilnych laptopów, wszechstronnych słuchawek dokanałowych oraz smartfonów w przystępnej cenie.

Pierwszą nowością, która ma przykuć naszą uwagę, jest smartfon Huawei P smart 2021. To sprzęt skierowany do mniej wymagających klientów zainteresowanych zakupem wszechstronnego telefonu w cenie nieprzekraczającej 1000 zł. Ten model w pełni spełnia te założenia. Za 899 zł otrzymujemy sprzęt wyposażony w duży 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 x 1080, układ optyczny z czterema obiektywami oraz baterię o pojemności 5000 mAh przystosowaną do szybkiego ładowania.

Jak przystało na sprzęty od Huawei, aparaty pełnią tu bardzo istotną rolę. Główny obiektyw pracuje przy rozdzielczości 48 MP i przysłonie f/1.8, a towarzyszą mu obiektyw ultraszerokokątny 8 MP (f/2.4), obiektyw makro 2 MP oraz obiektyw do pomiaru głębi ostrości. Do dyspozycji mamy także aparat 8 MP do selfie oraz 128 GB na przechowywanie danych. Sercem urządzenia jest zaś procesor HiSilicon Kirin 710A wsparty 4 GB pamięci RAM.

W ramach oferty przedsprzedażowej trwającej do 25 października wraz z telefonem dostaniemy bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i bądź inteligentną opaskę Huawei Band 4.

Nowe komputery w smukłej obudowie

Pierwszym z nich jest Huawei MateBook X pozycjonowany jako sprzęt klasy premium. Ten 13-calowiec został przystosowany do pracy w rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli, nietypowy format matrycy 3:2 ma sprawdzić się w pracy z dokumentami czy podczas przeglądania stron internetowych. Jego cechą charakterystyczną jest niezwykła smukłość – ekran zajmuje 90% powierzchni przedniego panelu, obudowa w najgrubszym miejscu ma 13,6 mm grubości, a całość waży zaledwie jeden kilogram.

Filigranowa konstrukcja nie rzutuje jednak na żywotność baterii, gdyż ta ma przepracować bez ładowania nawet do 9 godzin. A dzięki technologii szybkiego ładowania 30-minutowa sesja w gniazdku zapewni nam dodatkowe 4 godziny oglądania filmów.

Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i5-10210U wsparty 16 GB pamięci RAM. Do dyspozycji otrzymamy również nośnik SSD o pojemności 512 GB, czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, moduł szybkiego parowania Huawei Share wbudowany w gładzik oraz Wi-Fi 6. generacji. Huawei MateBook X został wyceniony na 6499 złotych.

Druga z laptopowych nowości skierowana jest do użytkowników z nieco mniej zasobnym portfelem. Komputery Huawei MateBook 14 to 14-calowce napędzane procesorami AMD Ryzen 5 4600H, które współpracują z 8 GB bądź 16 GB pamięci RAM, w zależności od wybranego modelu.

Huawei P smart 2021

Korpus urządzenia jest tylko nieznacznie większy od tego MateBooku X i w najgrubszym miejscu ma 15,9 mm, całość waży zaś 1,49 kg. Tu również zastosowano wyświetlacz o proporcjach 3:2, jednak o zauważalnie niższej rozdzielczości - 2160 x 1440 pikseli. Oszczędności można dostrzec też w układzie komunikacji bezprzewodowej, gdyż w tym modelu zrezygnowano z najnowszego standardu Wi-Fi 6 na rzecz karty pracującej w starszym standardzie Wi-Fi 802.11ac. Nie zabrakło za to układu NFC, który pozwoli parować smartfony Huawei za pośrednictwem funkcji Huawei Share. Huawei MateBook 14 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD wyceniono na 3599 zł, a za model z 16 GB pamięci RAM i 512 GB SSD zapłacimy 3999 zł.

W ramach przedsprzedaży trwającej do 25 października Huawei dorzuci do wszystkich nowych laptopów plecak Huawei oraz zegarek Huawei Watch GT 2.

Kompaktowe słuchawki dla wymagających

Ostatnią z październikowych nowości Huawei wypuszczonych na polski rynek są słuchawki Huawei FreeBuds Pro. Ich największą zaletą jest system dynamicznej redukcji szumów zdolny do wygłuszania dźwięków tła o natężeniu sięgającym 40 dB. Słuchawki mają automatycznie rozpoznawać rodzaj zakłóceń i dopasowywać intensywność redukcji do bieżących warunków akustycznych. Do dyspozycji otrzymamy także tryb „świadomość”, który odfiltruje od szumu tła głosy naszych rozmówców. Jego aktywacja ma umożliwić jednoczesne słuchanie muzyki oraz płynne prowadzenie konwersacji.

W pełni naładowane słuchawki mają przepracować do 7 godzin, a etui ze zintegrowaną baterią zapewni dodatkowe 23 godziny odsłuchu. Z kolei dzięki kompatybilności z technologią Huawei SuperCharge 10-minutowa sesja naładuje je do poziomu 30% bądź do 18% w przypadku korzystania z ładowarki bezprzewodowej.

Zobacz także:

Przedsprzedaż Huawei FreeBuds Pro potrwa od 15 do 30 października. Klienci, którzy zdecydują się na zakup słuchawek w tym terminie otrzymają w prezencie opaskę Huawei Band 4 Pro.