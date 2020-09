Jesienny wysyp produktów Huawei. W Polsce debiutują nowe zegarki i tablety

Źródło: Huawei

Huawei sumiennie realizuje swoją politykę kuszenia klientów z rynku mobilnego urządzeniami dostępnymi w rozsądnej cenie. 15 września polski oddział korporacji zapowiedział start przedsprzedaży czterech nowych produktów: budżetowych tabletów Huawei MatePad T10 i T10s oraz inteligentnych zegarków Huawei Watch GT 2 Pro i Huawei Watch Fit.

Rodzinne tablety MatePad

Nowe tablety Huawei reklamowane są jako urządzenia rodzinne, przystosowane do intensywnego wykorzystania w domowym zaciszu i nieznacznie różnią się od siebie specyfikacją. Oba napędza ten sam procesor mobilny Kirin 710A, który współpracuje z Androidem 10.0 z nakładką graficzną EMUI 10.0.1. Użytkownik otrzyma do dyspozycji 2 GB pamięci RAM, 32 GB przestrzeni na dane oraz baterię o pojemności 5100 mAh. Tablety różnią się przede wszystkim rozmiarem wyświetlacza oraz kilkoma dodatkowymi funkcjami, z których mogą skorzystać posiadacze droższego modelu.

Huawei MateBook T10s korzysta z 10,1-calowego wyświetlacza IPS 1920x1200 o nieco węższych ramkach niż ten w 9,7-calowym MateBooku T10, który pracuje przy rozdzielczości 1920x800. Przy projektowaniu gadżetów zadbano o to, aby możliwie jak najlepiej sprawdzały się w rękach najmłodszych użytkowników. Pomogą w tym takie funkcje jak filtr światła niebieskiego, system alertów informujący o wybojach na drodze podczas korzystania w trakcie jazdy samochodem, system monitorujący prawidłową postawę czy tryb czytania e-Booków.

Wszystkie funkcje wymienione powyżej znajdziemy w obu tabletach. Ponadto MateBook T10s monitoruje odległość oczu od ekranu i ostrzega o zbyt wysokiej jasności wyświetlacza. W tym modelu zainstalowano również lepszy system audio opracowany we współpracy z Harman Kardon kompatybilny z technologią optymalizacji dźwięki Huawei Histen 6.0.

Huawei MatePad 10

Tablety dostępne są w przedsprzedaży, która potrwa do 30 września. Ci, którzy zakupią je przedpremierowo, otrzymają za 1 zł inteligentną wagę Huawei AH100 oraz miesięczną subskrypcję aplikacji Diet & Training by Ann. Huawei MatePad T10s z WiFi wyceniono na 699 zł, a model WiFi+LTE na 849 zł. Huawei MatePad T10 w wersji WiFi kosztuje 599 zł, a w wersji WiFi+LTE 699 zł.

Zegarki do biura i na siłownię

W tym roku zadebiutują też nowe inteligentne zegarki Huawei, które mają trafić zarówno do bardziej wymagających użytkowników, jak i do tych, którzy poszukują prostych i tanich urządzeń treningowych.

Pierwsza z zegarkowych nowości, Huawei Watch Fit, to opaska sportowa na sterydach. Zegarek wyposażono w 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED i osadzono na fluoroelastomerowym pasku, który nie podrażnia skóry użytkownika. Sprzęt wyróżnia się dobrą żywotnością baterii – mimo zastosowania sporego ekranu, przepracuje bez ładowania do 10 dniu. A jeśli rozładuje się w nieodpowiednim momencie, wystarczy podpiąć go do ładowarki na 5 minut, aby zapewnić sobie cały dzień nieprzerwanej pracy.

Ten 34-gramowy gadżet przystosowano do obsługi 96 trybów sportowych a szereg czujników zarejestruje takie parametry jak pokonany dystans, spalane kalorie, tętno czy tempo. Huawei Watch Fit wyświetli wskazówki treningowe, rozpozna, kiedy zaczniemy biegać, maszerować, ćwiczyć na orbitreku czy maszynie do wiosłowania. Zegarek jest wodoszczelny, dlatego można bez obaw zabrać go np. na basen. Nie zabrakło tu także trybów inteligentnych znanych z bardziej zaawansowanych urządzeń. Huawei Watch Fit monitoruje czas i fazy snu, poziom natlenienia krwi czy pułap tlenowy, przystosowano go również do słuchania muzyki i zdalnej kontroli migawki smartfonowego aparatu.

Podobnie jak w przypadku nowych tabletów, do zamówień przedpremierowych producent dorzuca za 1 zł inteligentną wagę od Huawei AH100. Huawei Watch Fit wyceniono na 499 zł.

Z kolei dla bardziej wymagających klientów przygotowano Huawei Watch GT 2 Pro o klasycznym kształcie, który będzie sprzedawany w dwóch wersjach: ze skórzanym oraz fluoroelastomerowym paskiem. Wyświetlacz Watch GT 2 Pro zabezpieczono szafirowym szkłem i zamknięto w tytanowej kopercie. Warto zauważyć, że jest to pierwszy zegarek od Huawei, który korzysta z technologii bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Huawei Watch Fit

Sercem Watch GT 2 Projest procesor Kirin A1 opracowany specjalnie z myślą o gadżetach do noszenia. To dzięki niemu zegarek ma przepracować bez ładowania nawet do dwóch tygodni. Aby wydłużyć czas pracy na baterii, projektanci zaimplementowali funkcję wykrywania użytkownika. Zegarek zorientuje się, kiedy zdejmiemy go z nadgarstka i w czasie, w którym z niego nie korzystamy, przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Podobnie jak Huawei Watch Fit, monitoruje sen, poziom saturacji czy maksymalny poziom tlenowy, ale na tym nie kończą się jego możliwości. Aktywuje się w stresujących momentach i zaleci nam wykonanie ćwiczeń relaksujących, aby uspokoić nerwy. Ponadto zmierzy ciśnienie atmosferyczne i poinformuje o gwałtownych zmianach pogodowych.

Inżynierowi preinstalowali na Huawei Watch GT 2 Pro 17 podstawowych trybów sportowych, a dodatkowe 85 trybów można dodać z poziomu zegarka. Gadżet ma sprawdzić się także w roli personalnego trenera biegowego, gdyż wgrano na niego 10 kursów dla początkujących biegaczy. Ten model również automatycznie wykryje naszą aktywność, zmierzy przebyty dystans, spalone kalorie, tętno i tempo. Ponadto jest w stanie zarejestrować poziom wysiłku aerobowego i anaerobowego, spełnia standardy wodoodporności 5 ATM, a dzięki 4GB wbudowanej pamięci posłuży jako niezależny odtwarzacz muzyki.

Huawei Watch GT 2 Pro wyceniono na 1399 zł. Jeśli zakupimy go w przedsprzedaży trwającej do 30 września, za 1 zł otrzymamy bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i.