Nowe niedrogie bezprzewodowe słuchawki realme Buds T100

fot. realme

Słuchawki realme Buds T100 są wyposażone w 10-milimetrowe dynamiczne przetworniki oraz membrany z polimerowego kompozytu PEEK+TPU pokryte tytanem. Zapewniają one mocny bas oraz doskonałej jakości średnie i wysokie tony, aby użytkownik mógł w pełni cieszyć się swoją ulubioną muzyką.

Dzięki algorytmowi eliminacji szumów AI ENC, realme Buds T100 potrafią w dużym stopniu zredukować hałas podczas rozmów. Skutecznie izolują ludzkie głosy, nawet w głośnym otoczeniu zapewniając rozmówcom wysoki komfort komunikacji.

fot. realme

Dodatkowo, słuchawki oferują 40 mAh pojemności baterii, a ich etui mieści baterię 400 mAh. Oznacza to, że użytkownik może słuchać muzyki nieprzerwanie przez 6 godzin, a przez 28 godzin z wykorzystaniem etui ładującego. Co więcej, zaledwie 10 minut ładowania słuchawek zapewnia możliwość ponownego działania aż do 2 godzin.

Ergonomiczny design słuchawek realme Buds T100 sprawia, że dopasowują się one do kształtu ucha, a dzięki lekkiej wadze (4 g) nie męczą użytkownika – nawet przy wielogodzinnym korzystaniu. Słuchawki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.

Cena i dostępność

Słuchawki realme Buds T100 są dostępne za 169 zł u operatora sieci PLAY, a w połowie stycznia tego roku pojawią się także w ofercie operatora sieci T-Mobile.