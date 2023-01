Bill Gates ujawnia, jakiego smartfona używa na co dzień

fot. Materiały Prasowe

Ale tym, co ludzie naprawdę chcą wiedzieć, jest to jakiego telefonu codziennie używa. To pytanie po raz kolejny znalazło teraz odpowiedź i wychodzi na to, że Gates jest wiernym fanem foldables, choć tak się składa, że nie tych produkcji jego byłej firmy.

Podczas Reddit AMA w zeszłym roku Bill Gates ujawnił swoją miłość do Samsunga Galaxy Z Fold 3 mówiąc, że to zarówno przenośny komputer, jak i telefon. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie zdecydował się na Microsoft Surface Duo 2, to prawdopodobnie dlatego, że nie jest to zbyt dobry smartfon i nie jest to też prawdziwym składany smartfon, ponieważ wykorzystuje dwa oddzielne ekrany połączone zawiasem. Co ma się podobno zmienić wraz z Surface Duo 3.

Gates wziął wczoraj udział w kolejnym Reddit AMA, gdzie ponownie zapytano go, czy na co dzień używa już nowego telefonu. Odpowiedział: Galaxy Z Fold 4. Z osobistym majątkiem wysokości 111 miliardów dolarów, cena telefonu wynosząca blisko 10 000 złotych raczej nie jest problemem, ale wygląda na to, nie musiał płacić za nowy smartfon, ponieważ prezes Samsunga Jay Y Lee dał mu go, gdy spotkali się w Korei Południowej.

fot. Samsung

Miliarder potwierdził, że nadal jest fanem produktów Microsoftu, wspominając, że używa Outlooka i innego oprogramowania firmy Redmond na swoim Z Fold 4. Gates podkreślił również ogromny rozmiar rozłożonego ekranu jako powód, dla którego nie korzysta z tabletu, tylko z telefonu oraz swojego „przenośnego” komputera z systemem Windows.

Podobnie jak Gates uważamy, że Galaxy Z Fold 4 jest świetny, a jedną z niewielu wad jest astronomiczna cena, więc w zeszłym roku zabraliśmy go na Comic Con.