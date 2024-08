Jaki będzie nowy White Collar? Aktor o możliwym powrocie serialu

fot. Disney+

Reklama

W czerwcu 2024 roku ogłoszono, że trwają prace nad powrotem serialu White Collar, w którym w obsadzie ponownie będzie Matt Bomer. Projekt nie dostał jeszcze zielonego światła na realizację, ale jest tego coraz bliżej. Aktor w rozmowie z People ujawnił nowe informacje o tym, czego mamy się spodziewać.

Nowe White Collar

Okazuje się, że Matt Bomer już miał okazje dowiedzieć się więcej na temat nowego sezonu.

- Jest to fantastyczne! Całkowicie w klimacie tego, co robiliśmy przez sześć sezonów. Sprawia wrażenie, jakbyśmy zaczynali w miejscu, w którym zakończyliśmy. Jest bardzo inteligentne, zabawne i naturalnie sprowadza wszystkie postacie, aby razem mogły oddać hołd Willie'emu Garsonowi, Diahann Carroll i innym aktorom, których straciliśmy od zakończenia serialu. To było dla mnie bardzo ważne. Ostatecznie, jeśli podobał ci się serial, będziesz czerpał przyjemność z nowych odcinków.

Bomer na razie nie wie, jak bardzo zaawansowane są pracę i kiedy mogą otrzymać zielone światło. Jest to ponad to, czym się zajmuje przy projekcie. Aktor wymienił Tima DeKaya (Peter Burke) oraz Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) jako dwóch aktorów, z którymi współpracy nie może się doczekać najbardziej.

Przypomnijmy, że sam twórca serialu Jeff Eastin, zajmuje się pracą nad nowymi odcinkami. Na razie nie wiadomo, czy osoby decyzyjne są zadowolone z tego, co przygotowano.