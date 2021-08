Nowe smartfony ASUS mają być mistrzami mobilnego grania

Źródło: ASUS

Debiut procesora Qualcomm Snapdragon 888+ zachęcił projektantów firmy ASUS do wypuszczenia nowych smartfonów dla najbardziej wymagających graczy. Modele ROG Phone 5S oraz 5S Pro to jedynie odświeżona wersja podstawowego ROG Phone'a 5, nie wprowadzono do nich żadnych istotnych innowacji. Smartfony pozwolą w pełni wykorzystać potencjał sieci 5G, a wydajne podzespoły umożliwią odpalenie nawet najbardziej wymagających produkcji przy wysokiej jakości grafiki oraz płynności.

W nowym procesorze nieznacznie podbito taktowanie z 2,86 GHz do 3 GHz, co pozwoliło zwiększyć efektywność tego podzespołu. Zgodnie ze specyfikacją techniczną model 888+ ma być aż o 20% wydajniejszy w zadaniach związanych z obliczeniami na potrzeby algorytmów sztucznej inteligencji niż standardowa wersja 888. Można spodziewać się, nieco lepiej poradzi sobie także z obsługą klasycznym aplikacji mobilnych.

Pozostałe podzespoły nieznacznie różnią się od tych, które zainstalowano w modelu ROG Phone 5. W nowych smartfonach wciąż znajdziemy 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu 144 Hz, podbito jedynie próbkowanie dotyku z 300 Hz do 360 Hz, aby poprawić szybkość reakcji urządzenia. Nie zmienił się także układ optyczny, który wciąż dysponuje trzema obiektywami: głównym 64 MP, ultraszerokokątnym 13 MP oraz macro 5 MP.

Oba modele zasila wydajna bateria o pojemności 6000 mAh, a tym co je od siebie odróżnia, jest ilość pamięci na dane oraz RAM. ROG Phone 5S sprzedawany jest z nośnikiem o pojemności 128 GB oraz 256 GB i z 8 GB, 12 GB bądź 16 GB RAM. Z kolei ROG Phone 5S Pro dostępny jest w jednej wersji, z 512 GB na dane oraz z 18 GB pamięci RAM.

Jak poinformował serwis Gizmochina, smartfony dostępne są na razie wyłącznie w modelu przedsprzedażowym dla użytkowników z Tajwanu. Nie wiadomo, kiedy trafią do powszechnej dystrybucji.