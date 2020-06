Nowego Xboxa możemy poznać już w sierpniu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: jiveduder/Reddit, projekt koncepcyjny konsoli Xbox Series S

Dziennikarze serwisu Eurogamer zgłębili plotki na temat domniemanej budżetowej wersji Xboxa kolejnej generacji. Według informatorów pierwotne plany zakładały, że konsola z linii Scarlett znana dotychczas pod nazwą kodową Lockhart, zostanie zaprezentowana w czerwcu 2020 roku. Plany korporacji uległy jednak zmianie i Xbox Series S pojawi się dopiero na sierpniowej konferencji.

Źródła redakcji sugerują, że wspomniana nazwa Series S jest już ostateczna i to pod nią będzie sprzedawany budżetowy model nowego Xboxa. A o tym, że taki sprzęt faktycznie istnieje, mogliśmy przekonać się w ubiegłym tygodniu, kiedy do sieci wyciekły dokumenty opisujące tryb Lockhart z deweloperskiej wersji konsoli. Twórcy mogą aktywować go, aby przeprowadzić testy gier na konsoli o zauważalnie niższej wydajności.

Xbox Series S ma być sprzętem przeznaczonym dla graczy zainteresowanych zabawą w rozdzielczości 1080p bądź 1440p. Konsola będzie wyposażona w procesor o niższym taktowaniu, 7,5 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną o teoretycznej wydajności 4 teraflopów. Dla porównania model Series X będzie korzystał z 13,5 GB pamięci RAM oraz 12-teraflopowej karty graficznej.

Nie można wykluczyć, że wakacyjna konferencja będzie ostatnią tak dużą imprezą przed oficjalną premierą nowych Xboxów. Być może to wówczas poznamy także sugerowane ceny poszczególnych modeli konsoli.