"Nowy Burnout" zadebiutował na Nintendo Switch. Gra nie ma jednak nic wspólnego ze słynną serią wyścigów

fot. GameToTop Corp

Gracze przeglądający Nintendo eShop mogli natknąć się na nową produkcję zatytułowaną Burnout, która może kojarzyć się ze słynną serią wyścigów tworzonych przez Criterion Games i wydawanych przez Electronic Arts. Okazuje się jednak, że ta gra nie ma z tym cyklem kompletnie nic wspólnego, poza tytułem, który wielu odbiorców może wprowadzić w błąd. Co więcej ten "nowy Burnout" kosztuje zaledwie 9,99 zł (w aktualnie trwającej promocji, standardowa cena to 49,99 zł), co może być zachęcające dla mniej doświadczonych odbiorców, którzy nie wczytają się w opis lub nie zerkną na materiały z rozgrywki.

Wydawcą "Burnouta" jest GameToTop Corp. Firma ta ma na koncie także inne produkcje, które "przypominają" znane hity. W ich portfolio znajdziemy między innymi Rocket Car: Ultimate Ball League Machines, Bus Simulator 2023 (bez związku z marką Bus Simulator od Astragon) czy Farming Tractor Simulator 2023. EA jak na razie nie odniosło się w żaden sposób do tej sprawy.

Warto podkreślić, że Nintendo w bardzo luźny sposób podchodzi do gier, które trafiają do ich sklepu. W przeszłości gracze mogli natknąć się między innymi The Last Hope: Dead Zone Survival, które wyglądało jak bardzo budżetowa wersja The Last of Us.