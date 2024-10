Joel Kinnaman w 2. sezonie Peacemakera? Specyficzna odpowiedź aktora rozpaliła spekulacje

Źródło: Warner Bros.

Rick Flag Jr. zginął z ręki Peacemakera w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku. Ponieważ Rick Flag Sr. (Frank Grillo) będzie szukać zemsty w drugim sezonie serialu Peacemaker, wiele wskazywało na to, że Joel Kinnaman mógłby pojawić się w retrospekcji. Na początku roku reżyser Peter Sollett, który wyreżyserował jeden z odcinków nowej serii, opublikował post w mediach społecznościowych, w którym oznaczył Kinnamana. Post szybko usunięto, co sugeruje, że jego obecność to formalność. Co na to jednak sam aktor?

Peacemaker – Joel Kinnaman w 2. sezonie

Dziennikarz ScreenRanta miał okazję zapytać o to aktora. Jego specyficzna odpowiedź została odebrana jako potwierdzenie roli.

- Nie wiem, co powiedzieć. To niedorzeczne. Nigdy bym nie zagrał w takim serialu! To nie jest coś, w czym zwykle gram.

Przypomnijmy, że James Gunn ponownie jest scenarzystą całego sezonu, showrunnerem, a także wyreżyserował kilka odcinków. Data premiery nowych odcinków nie została ustalona.