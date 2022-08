Karate Kid - będzie nowy film. Fabuła zostanie wywrócona do góry nogami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi portal Murphy's Multiverse Sony Pictures rozpoczęło casting na główne role w nowym kinowym filmem Karate Kid. Na obecną chwilę nie ma reżysera. Wiadomo jedynie, że Rob Lieber (Piotruś Królik) jest autorem scenariusza. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mają ruszyć prace na planie.

Nowy Karate Kid - jaka fabuła?

Bohaterem jest 17-latek Li, który jest twardy, bystry i ma duże umiejętności w sztukach walki. Razem z matką przeprowadza się z Pekinu do Brooklynu w Nowym Jorku. Li zmaga się ze skutkami tragedii z przeszłości, co nadal ma negatywny wpływ na jego relację z matką. Gdy Li poznaje Mię, koleżankę z nowego liceum i jej ojca Victora, właściciela lokalnej pizzeri, jego życie znów się zmienia. Li podejmuje decyzję, że nauczy Victora kung fu wbrew matce, która jest przeciwko przemocy i walce, a ostatecznie sam też wróci na ring.

Mamy więc wywrócenie konceptu do góry nogami. Tym razem to tytułowy dzieciak będzie nauczycielem dorosłego bohatera, a nie na odwrót. Film idzie też drogą wytyczoną przez Karate Kid z 2010 roku, który także wprowadził do serii kung fu, a karate w nim w ogóle nie było. Produkcja była za to krytykowana, ale z uwagi na markę Karate Kid tytuł pozostał bez zmian.

Według dziennikarza film nie ma żadnego związku z serialem Cobra Kai i planem producentów na rozwój tego uniwersum.