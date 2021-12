Powstanie nowy serial animowany DC dla dorosłych. Poznajcie Legion of Superheroes

Źródło: DC Comics/comicbookmovie.com

Brian Michael Bendis ogłosił, że pracuje nad nowym serialem animowanym dla dorosłych o tytule Legion of Superheroes dla HBO Max. Powstanie na podstawie przygód superbohaterskiej drużyny ze świata DC. Chociaż projekt jest na bardzo wczesnym etapie, to pisarz był w stanie potwierdzić, że seria będzie oparta na obecnej serii komiksów, nad którą pracuje z artystą Rayem Sookiem. W związku z tym możemy spodziewać się, że głównymi bohaterami produkcji będą Lightning Lad, Saturn Girl, Cosmic Boy, Chameleon Boy i Brainiac 5.

Podobnie jak seria, która jest teraz w sprzedaży, tytuł będzie nawiązywać do wielu klasyków, jednocześnie robiąc to, z czego znany jest Legion: rozprzestrzeniania superbohaterskich idei we wszystkich kierunkach. Myślę, że Legion of Superheroes jest jedną z największą franczyz w historii komiksów i jestem zaszczycony, że mogę nad nią pracować, dokładnie jak kiedyś ze Spider-Manem.

Brian Michael Bendis pracuje nad Legion of Superheroes już od jakiegoś czasu i podkreśla, że tworzenie animacji trwa dość długo. W związku z tym fani DC pewnie będą musieli jeszcze poczekać na jakieś bardziej konkretne aktualizacje.

