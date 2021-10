Nowy Superman zrobi coming out jako osoba biseksualna. Ważny moment w komiksach DC

DC

Jon Kent zastąpił swojego ojca Clarka jako Superman w najnowszych komiksach DC. Przypomnijmy, że jego ojciec udał się na misję na Warworld, natomiast poprzednio oddał tytuł synowi pod swoją nieobecność. DC Comics potwierdza teraz seksualność bohatera, który w nadchodzącym numerze Superman: Son of Kal-El dokona coming outu jako osoba biseksualna.

Młody Kent podczas swoich przygód jako Superman, nawiązał przyjaźń z chłopakiem o imieniu Jay Nakamura, jednak uczucie między nimi rozwinie się w następnym numerze trwającej serii. Na zaprezentowanym kadrze z komiksu widzimy ich pocałunek, co określa nam orientację bohatera jako biseksualną. Jest to więc odważny i bardzo ważny ruch ze strony wydawnictwa i autora komiksu, Toma Taylora. Scenarzysta w komunikacie prasowym podziękował DC Comics za umożliwienie podążania tą drogą, ponieważ każdy z nas zasługuje na bohaterów i swoją reprezentację w komiksach. Dodał, że symbol Supermana zawsze oznaczał nadzieję, prawdę i sprawiedliwość. Dziś, znaczy jednak znacznie więcej. Nowy numer komiksu trafi do sprzedaży W USA już 9 listopada.

