Nowy szef DC przychodzi ze świata esportu. Wielkie zmiany w wydawnictwie

DC/cbr.com

Niecały miesiąc temu donosiliśmy Wam o wielkich zmianach, które w najbliższej przyszłości czekają DC - są one konsekwencją masowych zwolnień i restrukturyzacji przeprowadzonych przed kontrolującą wydawnictwo firmę WarnerMedia. Pracę straciło choćby wielu stałych członków redakcji z redaktorem naczelnym, Bobem Harrasem, na czele. Już wówczas spekulowano, że u steru przedsiębiorstwa stanie osoba wywodząca się z branży esportowej. Teraz plotki te znalazły pokrycie w rzeczywistości.

Jak informuje Hollywood Reporter, zajmujący wcześniej kierownicze stanowiska w Activision Blizzard Daniel Cherry III został powołany na stanowisko starszego wiceprezesa i jednocześnie dyrektora generalnego DC - trzeba zaznaczyć, że to zupełnie nowa funkcja w wydawnictwie. Cherry ma więc odpowiadać za wszystkie związane z działaniami redakcyjnymi aspekty biznesowe, marketing, sprzedaż, reklamę marki i relacje z konsumentami, raportując bezpośrednio do Pam Lifford, szefowej oddziału Warner Bros. Global Brands and Experience. Nowo mianowany dyrektor generalny rozpocznie swoją pracę 8 września.

Zmieniła się także rola, jaką pełni w firmie Jim Lee, nominalnie dyrektor kreatywny i wydawca. Od teraz ma on otrzymać "rozszerzone obowiązki związane z marką DC". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Lee włoży swoją niezrównaną kreatywność, pasję i wiedzę na temat postaci DC i kanonu w wysiłki firmy, mające na celu rozwinąć markę i tworzyć relewantne treści dla nowych odbiorców na całym świecie.

Cherry w Activision Blizzard pełnił rolę dyrektora marketingu; był jedną z głównych osób odpowiedzialnych za finansowe triumfy studia. W przeszłości kierował również działem marketingu zespołu hokejowego New Jersey Devils.