Nowy Wolverine w serialu Disney+? Ta plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Będzie nowy Wolverine. To wiemy od czasu, gdy Marvel Studios przejęło prawa do wszystkich postaci z X-Menów. Na razie nie wiemy, kto zastąpi Hugh Jackmana w legendarnej roli, ale wiemy, że plany na nowych X-Menów są. Źródłem plotki o Wolverinie jest portal The Hashtag Show, który ma solidną serię z potwierdzanymi informacjami. Jednak to nadal nic oficjalnego, więc traktujcie to z dystansem.

Według dziennikarzy Marvel Studios rozpoczęło wstępne prace nad serialem dla platformy Disney+, którego bohaterem będzie Wolverine. Dodają, że ma być to antologia o tej postaci, więc każdy sezon będzie zamkniętą historią. Z uwagi na długowieczność mutanta mogą być brane pod uwagę różne okresy jego życia. Na pierwszy sezon podobno chcą wziąć historię o Weapon X, czyli całą genezę powstania Wolverine'a.

Ich źródła twierdzą, że Kevin Feige jest pewien: taka antologia może spokojnie poruszyć różne historie o Loganie bez wpływu na jego rolę w potencjalnym filmie o X-Menach osadzonym w MCU. Na obecną chwilę postać nie została obsadzona. Serial oczywiście też będzie należał do MCU.

Początki takich projektów trwają długo, więc zanim Marvel Studios będzie gotowe, by to ogłosić publicznie, mogą minąć miesiące.