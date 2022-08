Nowy Xiaomi Mix Fold 2, czyli składane smartfony zalewają rynek

fot. Xiaomi

Xiaomi Mix Fold 2 wykorzystuje najnowszą platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do wyboru 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci lokalnej UFS 3.1. Zewnętrzny wyświetlacz mierzy 6,56 cala przekątnej o rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli i może pochwalić się częstotliwością odświeżania 120 Hz z pokryciem gamy kolorów P3. Jest on pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus dla zwiększenia wytrzymałości.

fot. Xiaomi

Wewnętrzny wyświetlacz to 8,02-calowy Samsung Eco2 (Eco Square) OLED o rozdzielczości 2160 x 1914 i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania LTPO 2.0 w zakresie 1-120 Hz. Również on obsługuje gamę kolorów P3, a jego folia anti-AR ma podobno redukować odbicia do mniej niż dwóch procent. Podwójne czujniki światła otoczenia z przodu i z tyłu umożliwiają płynną, automatyczną regulację jasności.

Najnowszy Xiaomi dodatkowo ma 50-megapikselową matrycę IMX776 z Sony połączoną z siedmioelementowym obiektywem o przysłonie f/1.8, certyfikowanym przez Leica, z powłoką antyrefleksyjną ALD. Jest też 13-megapikselowy ultraszeroki f/2.4 o ogniskowej 15 mm oraz 8-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.6 o ogniskowej 45 mm. Przedni aparat to 20-megapikselowa jednostka.

fot. Xiaomi

Xiaomi opracował nowy mechanizm zawiasowy dla składanego – nazwany Micro Waterdrop Hinge – który charakteryzuje się mniejszym promieniem gięcia. Dzięki temu urządzenie mierzy zaledwie 11,2 mm grubości, gdy jest złożone na płasko, a rozłożone w tryb tabletu ma tylko 5,4 mm grubości.

Czas pracy na baterii nie został poruszony, ale wiemy, że składak wykorzystuje baterię 4500mAh i może obsługiwać 67 W ładowarkę przewodową. Symetryczny dźwięk jest dostarczany przez podwójne głośniki dostrojone przez Harman Kardon, a telefon obsługuje Dolby Atmos, Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless. Będzie dostarczany z systemem operacyjnym Xiaomi MIUI Fold 13, który jest oparty na Androidzie 12.

fot. Xiaomi

Xiaomi Mix Fold 2 w Chinach będzie dostępny od 16 sierpnia w kolorach czarnym lub złotym do wyboru. Ceny zaczynają się od 8999 juanów (ok. 6100 zł) za urządzenie z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej i rosną do 11 699 juanów (ok. 7900 zł) za model 1TB. Niestety, podobnie, jak w przypadku składanej Motoroli Razr 2022 nie wiemy czy Mix Fold 2 trafi na inne rynki.