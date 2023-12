Rami Malek w projekcie o powojennej Norymberdze. James Vanderbilt napisał scenariusz

materiały promocyjne

Reklama

James Vanderbilt stworzył scenariusz historyczny, odzwierciedlający ponury obraz powojennych Niemiec. Ten szkic został oparty na książce Jacka El Hai, The Nazi and the Psychiatrist. W roli głównej pojawi się Rami Malek, a towarzyszyć mu będą Russell Crowe oraz Michael Shannon.

Nuremberg - co wiadomo o projekcie Vanderbilta?

Tytuł projektu sugeruje, że akcja będzie rozgrywać się w Norymberdze. Film przedstawi historię amerykańskiego psychiatry Douglasa Kelley'ego (Malek), który ma zweryfikować, czy nazistowscy więźniowie mają zostać osądzeni za swoje zbrodnie wojenne. Bohater toczy skomplikowaną walkę na pomysły z prawą ręką Hitlera, Hermannem Göringiem (Crowe). Shannon wcieli się w sędziego Sądu Najwyższego - Roberta H. Jacksona.

Prawa do książki oraz scenariusza Vanderbilta zostały nabyte przez Bluestone Entertainment, Walden Media oraz Széchenyi Funds.

Vanderbilt wydał oświadczenie po ogłoszeniu tego projektu.

- To absolutny zaszczyt, móc pracować z tak ogromnie utalentowaną grupą aktorów. Nasi partnerzy z Bluestone i Waldena są niesamowicie wspierający. Nie mogę się doczekać, aż wprowadzimy tę wspaniałą, prawdziwą historię na ekran.